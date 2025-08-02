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Дата публикации
Категория
Астрология
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Кельтский гороскоп деревьев на 2 августа 2025: Львам — ясность, Рыбам — гармония.

Кельтский гороскоп деревьев на 2 августа 2025: новые деревья — новые ощущения.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп детей

Кельтский гороскоп детей / © ТСН

Суббота, 2 августа — день для выявления внутренней силы, баланса и творческих подходов. Энергии стихий делают это идеальным моментом для новых начинаний, важных шагов и творческих инсайтов. Деревья покровители кельтского гороскопа деревьев в этот день несут поддержку в ваших решениях и придают ясности даже в сложных моментах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Кельтский календарь для всех знаков зодиака на 2 августа 2025 года.

  • Овен — самшит: стабильность придает уверенности, помогает сохранить спокойствие в решающих моментах.

  • Телец — ель: новые идеи и внутреннее обновление. Помогает открыться на креативные импульсы.

  • Близнецы — осина: легкость в общении и мышлении, гармония в работе и отношениях.

  • Рак — рябина: эмоциональная гибкость, живая интуиция, поддержка через близких.

  • Лев — клен: ясность мысли и вдохновения для решений в сложных ситуациях.

  • Дева — каштан: анализ, детализация, наряду с интуицией – ключ к профессиональному успеху.

  • Весы — черная бузина: очищение старых сомнений, баланс и новые ресурсные горизонты.

  • Скорпион — дуб: внутренняя стойкость, сила уверенности – помогает воплощать решение.

  • Стрелец — глициния: открытость к переменам, творческие импульсы, необремененное остроумие.

  • Козерог — тис: решительность в важных делах, возможность завершить дела с силой.

  • Водолей — плющ: гибкость, адаптивность и способность находить нестандартные решения.

  • Рыбы — ива: мягкость, тонкое восприятие мира, гармония с внутренним ритмом.

2 августа 2025 — благоприятный день для тех, кто ищет баланс между внутренним вдохновением и ясно сформулированными действиями. Новые деревья-покровители символизируют эмоциональную упругость, творческий подход и силу мягенького действия. Смысловой упор дня — действовать решительно, но в гармонии с собой, открываться новому и завершать важное с уверенностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

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