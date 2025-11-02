Кельтский гороскоп деревьев на 2 ноября 2025: Львам — гармония, Девам — внутренняя уверенность.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители в этот день помогают каждому знаку найти собственный ритм обновления.

Деревья-покровители

Овнам отвечает Смерека — собранность, покой и умение видеть вещи такими, как они есть. Это день для стабильности и концентрации.

Тельцов поддерживает Осина – легкость, очищение и освобождение от лишних эмоций.

Близнецам покровительствует Ива – чувствительность, гармоничность и гибкость в общении.

Ракам помогает Маслина — миролюбие, доверие к жизни и ласковое примирение с событиями прошлого.

Львов сопровождает Рябина — символ душевного тепла и гармонии; время ценить связи, питающие сердце.

Девам отвечает Дуб – внутренняя уверенность и способность стоять на своем, даже когда мир вокруг меняется.

Весам помогает Кипарис – покой, уравновешенность и чувство внутренней высоты.

Скорпионов поддерживает Бук – мудрость, самоконтроль и сила держать направление даже в тишине.

Стрельцам резонирует Клен – восстановление вдохновения, желание планировать и создавать новые идеи.

Козорогов ведет Липа – мягкость, теплые эмоции и гармония в отношениях.

Водолеев поддерживает Граб – концентрация, внимание к деталям и внутренняя четкость.

Рыбам отвечает Слива — душевное обновление, эмоциональное очищение и тихое чувство благодарности.

2 ноября 2025 года - день светлого послевкусия после Самайна. Когда не нужно спешить или искать смысла, они сами проявляются в простоте. Деревья в этот день напоминают: даже после мрака наступает спокойная ясность, и именно в ней рождается внутренний мир.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

