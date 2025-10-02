ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 2 октября 2025: Овнам — сила духа, Козорогам — стабильность.

2 октября 2025 года – день для переосмысления, очищения и начала нового этапа. Природа напоминает: чтобы расцвести, нужно сбросить старые листья.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку пройти этот переход спокойно и осознанно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила духа и готовность принимать решения, изменяющие жизнь.

  • Телец — Маслина: гармония, примирение и мягкое восстановление после эмоций.

  • Близнецы — Клен: идеи, раскрывающие новые горизонты, и легкость в действиях.

  • Рак — Липа: нежность, душевная поддержка и уют в кругу родных.

  • Лев — Осина: внутренняя мобильность и гибкость в выборе пути.

  • Дева — Бук: ясность мыслей и способность распознать настоящие приоритеты.

  • Весы — Смерека: стабильность и покой даже под давлением обстоятельств.

  • Скорпион — Рябина: чувствительность и внутренняя мудрость в отношениях.

  • Стрелец — Вяз: сосредоточенность и стратегическое видение будущего.

  • Козерог — Сосна: устойчивость, твердость и опора для других.

  • Водолей — Яблоня: вдохновение и желание делиться добротой.

  • Рыбы — Слива: внутреннее очищение и новый этап духовного роста.

2 октября 2025 г. станет днем внутренней трансформации. Солнечное затмение откроет новый цикл энергии, а деревья-покровители помогут восстановить баланс, отпустить прошлое и принять новые возможности с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

