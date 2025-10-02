- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 2 октября 2025: Овнам — сила духа, Козорогам — стабильность.
2 октября 2025 года – день для переосмысления, очищения и начала нового этапа. Природа напоминает: чтобы расцвести, нужно сбросить старые листья.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку пройти этот переход спокойно и осознанно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила духа и готовность принимать решения, изменяющие жизнь.
Телец — Маслина: гармония, примирение и мягкое восстановление после эмоций.
Близнецы — Клен: идеи, раскрывающие новые горизонты, и легкость в действиях.
Рак — Липа: нежность, душевная поддержка и уют в кругу родных.
Лев — Осина: внутренняя мобильность и гибкость в выборе пути.
Дева — Бук: ясность мыслей и способность распознать настоящие приоритеты.
Весы — Смерека: стабильность и покой даже под давлением обстоятельств.
Скорпион — Рябина: чувствительность и внутренняя мудрость в отношениях.
Стрелец — Вяз: сосредоточенность и стратегическое видение будущего.
Козерог — Сосна: устойчивость, твердость и опора для других.
Водолей — Яблоня: вдохновение и желание делиться добротой.
Рыбы — Слива: внутреннее очищение и новый этап духовного роста.
2 октября 2025 г. станет днем внутренней трансформации. Солнечное затмение откроет новый цикл энергии, а деревья-покровители помогут восстановить баланс, отпустить прошлое и принять новые возможности с открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
