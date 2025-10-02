Кельтский гороскоп деревьев на 2 октября 2025: Овнам — сила духа, Козорогам — стабильность.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку пройти этот переход спокойно и осознанно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила духа и готовность принимать решения, изменяющие жизнь.

Телец — Маслина : гармония, примирение и мягкое восстановление после эмоций.

Близнецы — Клен : идеи, раскрывающие новые горизонты, и легкость в действиях.

Рак — Липа : нежность, душевная поддержка и уют в кругу родных.

Лев — Осина : внутренняя мобильность и гибкость в выборе пути.

Дева — Бук : ясность мыслей и способность распознать настоящие приоритеты.

Весы — Смерека : стабильность и покой даже под давлением обстоятельств.

Скорпион — Рябина : чувствительность и внутренняя мудрость в отношениях.

Стрелец — Вяз : сосредоточенность и стратегическое видение будущего.

Козерог — Сосна : устойчивость, твердость и опора для других.

Водолей — Яблоня : вдохновение и желание делиться добротой.

Рыбы — Слива: внутреннее очищение и новый этап духовного роста.

2 октября 2025 г. станет днем внутренней трансформации. Солнечное затмение откроет новый цикл энергии, а деревья-покровители помогут восстановить баланс, отпустить прошлое и принять новые возможности с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

