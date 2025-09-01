ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 2 сентября 2025: Тельцам — душевное спокойствие, Стрельцам — новые возможности

2 сентября 2025 года – день, когда внутреннее спокойствие и открытость к новому становятся главными ресурсами. Тельцы получат поддержку в виде душевного равновесия, а Стрельцы обретут шанс для новых идей и решений.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

2 сентября 2025 года — день, когда легкость души сочетается с творческим порывом. Если вы стремитесь к открытиям, сегодня — прекрасный момент, чтобы соединить интуицию с действием. Деревья-покровители вдохновляют двигаться вперед с легкостью и открытым сердцем.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен Самшит: устойчивость и уверенность в сердце – основа сильных решений.

  • Телец — Ель: новые чувства и вдохновения, дающие легкость каждый миг.

  • Близнецы Осина: легкость общения и ясность мысли – ключ к гармонии.

  • Рак – Рябина: эмоциональная гибкость и поддержка близких – ресурс для души.

  • Лев – Клен: вдохновение в каждом шагу — идея требует воплощения.

  • Дева — Каштан: анализ, детализация и профессионализм ведут к победе.

  • Весы — Черная бузина: очищение сомнений и открытие новых потенциалов.

  • Скорпион – Дуб: внутренняя сила и устойчивость – фундамент для глубинных изменений.

  • Стрелец — Глициния: открытый ум и шутливость в сердце – путь к свободе.

  • Козерог — Тис: решительность и способность завершить важное с честью.

  • Водолей – Плющ: гибкость и способность найти выход в любой ситуации.

  • Рыбы — Ива: мягкость в восприятии мира, внутренняя гармония и поддержание потоков жизни.

2 сентября – день душевного подъема и внутреннего вдохновения. Деревья-покровители помогают соединить легкость ощущений с решительными шагами. Это момент, когда следует действовать, чтобы творческий импульс стал реальностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

