Кельтский гороскоп деревьев на 2 сентября 2025: Тельцам — душевное спокойствие, Стрельцам — новые возможности
2 сентября 2025 года – день, когда внутреннее спокойствие и открытость к новому становятся главными ресурсами. Тельцы получат поддержку в виде душевного равновесия, а Стрельцы обретут шанс для новых идей и решений.
2 сентября 2025 года — день, когда легкость души сочетается с творческим порывом. Если вы стремитесь к открытиям, сегодня — прекрасный момент, чтобы соединить интуицию с действием. Деревья-покровители вдохновляют двигаться вперед с легкостью и открытым сердцем.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — Самшит: устойчивость и уверенность в сердце – основа сильных решений.
Телец — Ель: новые чувства и вдохновения, дающие легкость каждый миг.
Близнецы — Осина: легкость общения и ясность мысли – ключ к гармонии.
Рак – Рябина: эмоциональная гибкость и поддержка близких – ресурс для души.
Лев – Клен: вдохновение в каждом шагу — идея требует воплощения.
Дева — Каштан: анализ, детализация и профессионализм ведут к победе.
Весы — Черная бузина: очищение сомнений и открытие новых потенциалов.
Скорпион – Дуб: внутренняя сила и устойчивость – фундамент для глубинных изменений.
Стрелец — Глициния: открытый ум и шутливость в сердце – путь к свободе.
Козерог — Тис: решительность и способность завершить важное с честью.
Водолей – Плющ: гибкость и способность найти выход в любой ситуации.
Рыбы — Ива: мягкость в восприятии мира, внутренняя гармония и поддержание потоков жизни.
2 сентября – день душевного подъема и внутреннего вдохновения. Деревья-покровители помогают соединить легкость ощущений с решительными шагами. Это момент, когда следует действовать, чтобы творческий импульс стал реальностью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
