Кельтский гороскоп деревьев на 2 сентября 2025: Тельцам — душевное спокойствие, Стрельцам — новые возможности

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

2 сентября 2025 года — день, когда легкость души сочетается с творческим порывом. Если вы стремитесь к открытиям, сегодня — прекрасный момент, чтобы соединить интуицию с действием. Деревья-покровители вдохновляют двигаться вперед с легкостью и открытым сердцем.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — Самшит : устойчивость и уверенность в сердце – основа сильных решений.

Телец — Ель : новые чувства и вдохновения, дающие легкость каждый миг.

Близнецы — Осина : легкость общения и ясность мысли – ключ к гармонии.

Рак – Рябина : эмоциональная гибкость и поддержка близких – ресурс для души.

Лев – Клен : вдохновение в каждом шагу — идея требует воплощения.

Дева — Каштан : анализ, детализация и профессионализм ведут к победе.

Весы — Черная бузина : очищение сомнений и открытие новых потенциалов.

Скорпион – Дуб : внутренняя сила и устойчивость – фундамент для глубинных изменений.

Стрелец — Глициния : открытый ум и шутливость в сердце – путь к свободе.

Козерог — Тис : решительность и способность завершить важное с честью.

Водолей – Плющ : гибкость и способность найти выход в любой ситуации.

Рыбы — Ива: мягкость в восприятии мира, внутренняя гармония и поддержание потоков жизни.

2 сентября – день душевного подъема и внутреннего вдохновения. Деревья-покровители помогают соединить легкость ощущений с решительными шагами. Это момент, когда следует действовать, чтобы творческий импульс стал реальностью.

