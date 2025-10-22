ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 20–26 октября 2025 года: Ракам — теплая поддержка, Козорогам — внутренняя сила

Это время, когда интуиция начинает говорить громче логики, а природа приглашает к медленности, глубине и мягкому пересмотру жизненных приоритетов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Неделя с 20 по 26 октября 2025 года открывает переходный этап осени: внешнее движение стихает, а внутреннее усиливается. Деревья-покровители кельтского гороскопа на этой неделе подсказывают, что сила проявляется не в напряжении, а в тихом собрании.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители недели

  • Овен — Смерека: воздержание, сосредоточенность и возвращение самоконтроля.

  • Телец — Липа: душевное тепло, мягкость и забота о собственном комфорте.

  • Близнецы — Маслина: примирение, дипломатичность и кротость в отношениях.

  • Рак — Ива: интуитивность, чувствительность и теплая эмоциональная поддержка.

  • Лев — Кипарис: внутренняя высота, самоуважение и сохранение энергетических границ.

  • Дева — Клен: ясность мышления, чистые намерения и стратегическое видение.

  • Весы — Рябина: забота о связях, доброжелательности и балансе во взаимодействии.

  • Скорпион — Дуб: глубинная сила и эмоциональная зрелость без резких жестов.

  • Стрелец — Сосна: выносливость, спокойный темп и устойчивость в важных решениях.

  • Козерог — Бук: внутренний стержень, трезвость оценок и готовность к длинным дистанциям.

  • Водолей — Осина: мягкая трансформация, принятие нового без давления.

  • Рыбы — Яблоня: душевная легкость, творческое обновление, внутренний свет.

20–26 октября 2025 года — это время внутреннего усиления и мягкой трансформации.

Неделя не о внешних прорывах, а о более глубоком ощущении себя, своем ритме и правильном темпе. Деревья этого периода помогают прожить осень осознанно: с опорой на себя, доверием к процессу и рождающейся внутри стабильностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

