- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 20–26 октября 2025 года: Ракам — теплая поддержка, Козорогам — внутренняя сила
Это время, когда интуиция начинает говорить громче логики, а природа приглашает к медленности, глубине и мягкому пересмотру жизненных приоритетов.
Неделя с 20 по 26 октября 2025 года открывает переходный этап осени: внешнее движение стихает, а внутреннее усиливается. Деревья-покровители кельтского гороскопа на этой неделе подсказывают, что сила проявляется не в напряжении, а в тихом собрании.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители недели
Овен — Смерека: воздержание, сосредоточенность и возвращение самоконтроля.
Телец — Липа: душевное тепло, мягкость и забота о собственном комфорте.
Близнецы — Маслина: примирение, дипломатичность и кротость в отношениях.
Рак — Ива: интуитивность, чувствительность и теплая эмоциональная поддержка.
Лев — Кипарис: внутренняя высота, самоуважение и сохранение энергетических границ.
Дева — Клен: ясность мышления, чистые намерения и стратегическое видение.
Весы — Рябина: забота о связях, доброжелательности и балансе во взаимодействии.
Скорпион — Дуб: глубинная сила и эмоциональная зрелость без резких жестов.
Стрелец — Сосна: выносливость, спокойный темп и устойчивость в важных решениях.
Козерог — Бук: внутренний стержень, трезвость оценок и готовность к длинным дистанциям.
Водолей — Осина: мягкая трансформация, принятие нового без давления.
Рыбы — Яблоня: душевная легкость, творческое обновление, внутренний свет.
20–26 октября 2025 года — это время внутреннего усиления и мягкой трансформации.
Неделя не о внешних прорывах, а о более глубоком ощущении себя, своем ритме и правильном темпе. Деревья этого периода помогают прожить осень осознанно: с опорой на себя, доверием к процессу и рождающейся внутри стабильностью.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.
Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.