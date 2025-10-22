Кельтский гороскоп деревьев на 20–26 октября 2025 года: Ракам — теплая поддержка, Козорогам — внутренняя сила

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Неделя с 20 по 26 октября 2025 года открывает переходный этап осени: внешнее движение стихает, а внутреннее усиливается. Деревья-покровители кельтского гороскопа на этой неделе подсказывают, что сила проявляется не в напряжении, а в тихом собрании.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители недели

Овен — Смерека : воздержание, сосредоточенность и возвращение самоконтроля.

Телец — Липа : душевное тепло, мягкость и забота о собственном комфорте.

Близнецы — Маслина : примирение, дипломатичность и кротость в отношениях.

Рак — Ива : интуитивность, чувствительность и теплая эмоциональная поддержка.

Лев — Кипарис : внутренняя высота, самоуважение и сохранение энергетических границ.

Дева — Клен : ясность мышления, чистые намерения и стратегическое видение.

Весы — Рябина : забота о связях, доброжелательности и балансе во взаимодействии.

Скорпион — Дуб : глубинная сила и эмоциональная зрелость без резких жестов.

Стрелец — Сосна : выносливость, спокойный темп и устойчивость в важных решениях.

Козерог — Бук : внутренний стержень, трезвость оценок и готовность к длинным дистанциям.

Водолей — Осина : мягкая трансформация, принятие нового без давления.

Рыбы — Яблоня: душевная легкость, творческое обновление, внутренний свет.

20–26 октября 2025 года — это время внутреннего усиления и мягкой трансформации.

Неделя не о внешних прорывах, а о более глубоком ощущении себя, своем ритме и правильном темпе. Деревья этого периода помогают прожить осень осознанно: с опорой на себя, доверием к процессу и рождающейся внутри стабильностью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

