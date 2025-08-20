- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 20 августа 2025: Львам — движение вперед, Девам — восстановление
20 августа 2025 — день, когда активность должна сочетаться с внимательным ощущением деталей. Это идеальный момент для решительных шагов, но тех, которые в первую очередь взвешены и продуманы.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут организовать свои мысли и дела так, чтобы продвигаться вперед с уверенностью и внутренней гармонией.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен – дуб: внутренняя стойкость для уверенных начинаний.
Телец – каштан: теплота в общении и стабильность в отношениях.
Близнецы - береза: свежие идеи и легкость в выражениях.
Рак – ива: эмоциональное обновление и открытость к новым впечатлениям.
Лев – орех: сияющая харизма, вдохновляющая как самого себя, так и окружение.
Дева – рябина: внимание к мелочам – ключ к восстановлению равновесия.
Весы – осина: гибкость в отношениях и умение приспосабливаться.
Скорпион – тыс: глубина интуиции и способность оставаться сильным во внутренних процессах.
Стрелец – клен: энергия открытия и желание двигаться вперед.
Козерог - самшит: дисциплина и четкость в реализации задач.
Водолей – глициния: творческий поток и вдохновение вопреки ограничениям.
Рыбы — плющ: чувствительная связь с окружающим миром и способность к внутреннему исцелению.
20 августа – день гармоничного баланса между действием и деталями . Деревья-покровители дарят силу уточнить свои цели, двигаться уверенно и одновременно оставаться чувствительными к мелочам, которые формируют большой путь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
