ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
347
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 20 августа 2025: Львам — движение вперед, Девам — восстановление

20 августа 2025 — день, когда активность должна сочетаться с внимательным ощущением деталей. Это идеальный момент для решительных шагов, но тех, которые в первую очередь взвешены и продуманы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут организовать свои мысли и дела так, чтобы продвигаться вперед с уверенностью и внутренней гармонией.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен – дуб: внутренняя стойкость для уверенных начинаний.

  • Телец – каштан: теплота в общении и стабильность в отношениях.

  • Близнецы - береза: свежие идеи и легкость в выражениях.

  • Рак – ива: эмоциональное обновление и открытость к новым впечатлениям.

  • Лев – орех: сияющая харизма, вдохновляющая как самого себя, так и окружение.

  • Дева – рябина: внимание к мелочам – ключ к восстановлению равновесия.

  • Весы – осина: гибкость в отношениях и умение приспосабливаться.

  • Скорпион – тыс: глубина интуиции и способность оставаться сильным во внутренних процессах.

  • Стрелец – клен: энергия открытия и желание двигаться вперед.

  • Козерог - самшит: дисциплина и четкость в реализации задач.

  • Водолей – глициния: творческий поток и вдохновение вопреки ограничениям.

  • Рыбы — плющ: чувствительная связь с окружающим миром и способность к внутреннему исцелению.

20 августа – день гармоничного баланса между действием и деталями . Деревья-покровители дарят силу уточнить свои цели, двигаться уверенно и одновременно оставаться чувствительными к мелочам, которые формируют большой путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie