Кельтский гороскоп деревьев на 20 августа 2025: Львам — движение вперед, Девам — восстановление

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут организовать свои мысли и дела так, чтобы продвигаться вперед с уверенностью и внутренней гармонией.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен – дуб : внутренняя стойкость для уверенных начинаний.

Телец – каштан : теплота в общении и стабильность в отношениях.

Близнецы - береза : свежие идеи и легкость в выражениях.

Рак – ива : эмоциональное обновление и открытость к новым впечатлениям.

Лев – орех : сияющая харизма, вдохновляющая как самого себя, так и окружение.

Дева – рябина: внимание к мелочам – ключ к восстановлению равновесия.

Весы – осина : гибкость в отношениях и умение приспосабливаться.

Скорпион – тыс : глубина интуиции и способность оставаться сильным во внутренних процессах.

Стрелец – клен : энергия открытия и желание двигаться вперед.

Козерог - самшит : дисциплина и четкость в реализации задач.

Водолей – глициния : творческий поток и вдохновение вопреки ограничениям.

Рыбы — плющ: чувствительная связь с окружающим миром и способность к внутреннему исцелению.

20 августа – день гармоничного баланса между действием и деталями . Деревья-покровители дарят силу уточнить свои цели, двигаться уверенно и одновременно оставаться чувствительными к мелочам, которые формируют большой путь.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

