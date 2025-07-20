Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

20 июля продолжает влияние кельтской символики природы – день приглашает искать внутреннюю гармонию из-за контакта с природой и ощущения ритмов деревьев. Это время для мягких изменений и присутствия в данный момент.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

Гороскоп по знакам.

Овны - боярышник

Боярышник дарит вам сдержанность и мудрость. Импульсы можно направить в конструктивное русло – без желания доминировать.

Реклама

Тельцы - рябина.

Рябина помогает очистить мысли и успокоить эмоциональный фон. Самое время для творческих идей и душевного отдыха.

Близнецы - ясень

Ясень вдохновляет искренний диалог. Ваше слово может стать поддержкой и вдохновением для других.

Раки - ольха

Ольха обостряет интуицию и способствует семейному уюту. Проводите время с близкими – это наполняет.

Львы — дуб

Дуб придает стойкость и авторитет. Сегодня вы можете помогать другим своим примером.

Реклама

Девы — бук

Бук структурирует мысли и помогает привести в порядок дела.

Весы - береза

Береза восстанавливает баланс и энергетически очищает. Используйте день для душевного равновесия и решения небольших вопросов.

Скорпионы - тис

Тис помогает глубоко трансформироваться. Старые образы падают, и дух становится крепче.

Стрелки – орех

Орех пробуждает мудрость и стратегическое мышление. Вечер может принести новые идеи.

Реклама

Козороги - бук

Бук структуризирует жизнь — сосредоточьтесь на планировании будущего и четких действиях.

Водолеи — тополь

Тополь открывает доступ к духовной интуиции. Прислушивайтесь к внутренним предчувствиям.

Рыбы - ива

Ива успокаивает и вдохновляет. Творческие порывы сегодня могут иметь мощнейший скачок.

Советы природы на 20 июля

Проведите время на свежем воздухе или у воды – это поможет синхронизироваться с энергией дня.

Не стремитесь к кардинальным изменениям – лучше мягко настроить внутренний компас.

Сосредоточьтесь на балансе между действием и спокойствием – и каждое дерево принесет свой дар.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама