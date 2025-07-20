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Кельтский гороскоп деревьев на 20 июля 2025: Тельцам – успокоение рябины, Скорпионам – трансформация тиса, Рыбам – вдохновение ивы.
Кельтский гороскоп на 20 июля 2025 года приглашает прислушиваться к своему внутреннему ритму и природному потоку – сегодня каждое дерево приносит свою устремленность к телу и душе.
20 июля продолжает влияние кельтской символики природы – день приглашает искать внутреннюю гармонию из-за контакта с природой и ощущения ритмов деревьев. Это время для мягких изменений и присутствия в данный момент.
Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.
Гороскоп по знакам.
Овны - боярышник
Боярышник дарит вам сдержанность и мудрость. Импульсы можно направить в конструктивное русло – без желания доминировать.
Тельцы - рябина.
Рябина помогает очистить мысли и успокоить эмоциональный фон. Самое время для творческих идей и душевного отдыха.
Близнецы - ясень
Ясень вдохновляет искренний диалог. Ваше слово может стать поддержкой и вдохновением для других.
Раки - ольха
Ольха обостряет интуицию и способствует семейному уюту. Проводите время с близкими – это наполняет.
Львы — дуб
Дуб придает стойкость и авторитет. Сегодня вы можете помогать другим своим примером.
Девы — бук
Бук структурирует мысли и помогает привести в порядок дела.
Весы - береза
Береза восстанавливает баланс и энергетически очищает. Используйте день для душевного равновесия и решения небольших вопросов.
Скорпионы - тис
Тис помогает глубоко трансформироваться. Старые образы падают, и дух становится крепче.
Стрелки – орех
Орех пробуждает мудрость и стратегическое мышление. Вечер может принести новые идеи.
Козороги - бук
Бук структуризирует жизнь — сосредоточьтесь на планировании будущего и четких действиях.
Водолеи — тополь
Тополь открывает доступ к духовной интуиции. Прислушивайтесь к внутренним предчувствиям.
Рыбы - ива
Ива успокаивает и вдохновляет. Творческие порывы сегодня могут иметь мощнейший скачок.
Советы природы на 20 июля
Проведите время на свежем воздухе или у воды – это поможет синхронизироваться с энергией дня.
Не стремитесь к кардинальным изменениям – лучше мягко настроить внутренний компас.
Сосредоточьтесь на балансе между действием и спокойствием – и каждое дерево принесет свой дар.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.