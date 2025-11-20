ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 20 ноября 2025 года: Девам — внутренний порядок, Водолеям — новые перспективы.

20 ноября 2025 года – день спокойной решимости. Вы четче понимаете, чего хотите, и не тратите силы на лишнее.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители в этот день поддерживают структурность, глубину и легкость принятия решений.

Деревья-покровители

Овны — Рябина
Рябина помогает действовать мягко, но уверенно. Вы способны сохранять эмоциональную постоянство, даже когда вокруг много изменений.

Тельцы - Клен
Клен поддерживает сосредоточенность и практичность. День удачен для дел, требующих внимания к деталям.

Близнецы - Липа
Липа дает душевный комфорт. Вы легче понимаете других и строите доверительное общение.

Раки — Осина
Осина успокаивает эмоции и убирает внутренние напряжения. День подходит для отдыха и обновления.

Львы — Дуб
Дуб дарит силу и уверенность. Вы чувствуете себя устойчиво и можете спокойно двигаться к целям.

Девы — Бук
Бук помогает структурировать планы и мнения. Чувство внутреннего порядка дает вам новый уровень производительности.

Весы — Ива
Ива поддерживает гибкость и дипломатичность. Вы легко адаптируетесь и находите общий язык с людьми.

Скорпионы — Маслина
Маслина придает внутреннему миру и мягкости. Это день для вдохновенных разговоров и возобновления отношений.

Стрельцы — Береза
Береза способствует легкому вдохновению и новым идеям. Вы можете неожиданно обрести свежий взгляд на привычные вещи.

Козероги — Смерека
Смерека укрепляет последовательность и внимание. Хорошо продолжать уже начатые дела.

Водолеи — Кипарис
Кипарис открывает новые перспективы и помогает собрать мнения. Вы просто планируете будущее.

Рыбы — Слива
Слива приносит эмоциональное тепло и мягкость. День благоприятен для творчества и интуитивных решений.

20 ноября 2025 года день спокойного действия. Вы сосредоточены, собраны и готовы двигаться дальше. Деревья в этот день помогают держать баланс между решительностью и внутренней мягкостью — это создает устойчивость в меняющемся мире.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

