- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 20 ноября 2025 года: Девам — внутренний порядок, Водолеям — новые перспективы.
20 ноября 2025 года – день спокойной решимости. Вы четче понимаете, чего хотите, и не тратите силы на лишнее.
Деревья-покровители в этот день поддерживают структурность, глубину и легкость принятия решений.
Деревья-покровители
Овны — Рябина
Рябина помогает действовать мягко, но уверенно. Вы способны сохранять эмоциональную постоянство, даже когда вокруг много изменений.
Тельцы - Клен
Клен поддерживает сосредоточенность и практичность. День удачен для дел, требующих внимания к деталям.
Близнецы - Липа
Липа дает душевный комфорт. Вы легче понимаете других и строите доверительное общение.
Раки — Осина
Осина успокаивает эмоции и убирает внутренние напряжения. День подходит для отдыха и обновления.
Львы — Дуб
Дуб дарит силу и уверенность. Вы чувствуете себя устойчиво и можете спокойно двигаться к целям.
Девы — Бук
Бук помогает структурировать планы и мнения. Чувство внутреннего порядка дает вам новый уровень производительности.
Весы — Ива
Ива поддерживает гибкость и дипломатичность. Вы легко адаптируетесь и находите общий язык с людьми.
Скорпионы — Маслина
Маслина придает внутреннему миру и мягкости. Это день для вдохновенных разговоров и возобновления отношений.
Стрельцы — Береза
Береза способствует легкому вдохновению и новым идеям. Вы можете неожиданно обрести свежий взгляд на привычные вещи.
Козероги — Смерека
Смерека укрепляет последовательность и внимание. Хорошо продолжать уже начатые дела.
Водолеи — Кипарис
Кипарис открывает новые перспективы и помогает собрать мнения. Вы просто планируете будущее.
Рыбы — Слива
Слива приносит эмоциональное тепло и мягкость. День благоприятен для творчества и интуитивных решений.
20 ноября 2025 года — день спокойного действия. Вы сосредоточены, собраны и готовы двигаться дальше. Деревья в этот день помогают держать баланс между решительностью и внутренней мягкостью — это создает устойчивость в меняющемся мире.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.