Астрология
362
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 20 сентября 2025 года: Овнам – решимость, Весам – душевное равновесие.

20 сентября 2025 года - день, когда следует сочетать активность и внутреннее спокойствие.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака найти баланс между силой воли и потребностью в гармонии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: решительность и уверенность в собственных действиях.

  • Телец — Липа: тепло в отношениях и стабильность в повседневной жизни.

  • Близнецы — Осина: легкость в делах и гибкость в общении.

  • Рак — Яблоня: душевный уют и искренность в отношениях.

  • Лев — Бук: мудрость и дальновидность помогают в планировании.

  • Дева — Сосна: выносливость и устойчивость в сложных задачах.

  • Весы — Маслина: душевное равновесие и гармония во взаимоотношениях.

  • Скорпион — Рябина: эмоциональная искренность и поддержка от близких.

  • Стрелец — Клен: новые идеи и вдохновение по ежедневным делам.

  • Козерог — Вяз: организованность и сила воли в работе.

  • Водолей — Слива: внутренний баланс и мягкость в общении.

  • Рыбы — Смерека: стабильность и выдержка в личных и рабочих вопросах.

20 сентября 2025 года будет способствовать уравновешенности и уверенным шагам. Деревья-покровители поддержат стремление к гармонии, помогут избежать спешки и сделать день спокойным и результативным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

