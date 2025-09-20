- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 362
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 20 сентября 2025 года: Овнам – решимость, Весам – душевное равновесие.
20 сентября 2025 года - день, когда следует сочетать активность и внутреннее спокойствие.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака найти баланс между силой воли и потребностью в гармонии.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: решительность и уверенность в собственных действиях.
Телец — Липа: тепло в отношениях и стабильность в повседневной жизни.
Близнецы — Осина: легкость в делах и гибкость в общении.
Рак — Яблоня: душевный уют и искренность в отношениях.
Лев — Бук: мудрость и дальновидность помогают в планировании.
Дева — Сосна: выносливость и устойчивость в сложных задачах.
Весы — Маслина: душевное равновесие и гармония во взаимоотношениях.
Скорпион — Рябина: эмоциональная искренность и поддержка от близких.
Стрелец — Клен: новые идеи и вдохновение по ежедневным делам.
Козерог — Вяз: организованность и сила воли в работе.
Водолей — Слива: внутренний баланс и мягкость в общении.
Рыбы — Смерека: стабильность и выдержка в личных и рабочих вопросах.
20 сентября 2025 года будет способствовать уравновешенности и уверенным шагам. Деревья-покровители поддержат стремление к гармонии, помогут избежать спешки и сделать день спокойным и результативным.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
