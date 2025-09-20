Кельтский гороскоп деревьев на 20 сентября 2025 года: Овнам – решимость, Весам – душевное равновесие.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака найти баланс между силой воли и потребностью в гармонии.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : решительность и уверенность в собственных действиях.

Телец — Липа : тепло в отношениях и стабильность в повседневной жизни.

Близнецы — Осина : легкость в делах и гибкость в общении.

Рак — Яблоня : душевный уют и искренность в отношениях.

Лев — Бук : мудрость и дальновидность помогают в планировании.

Дева — Сосна : выносливость и устойчивость в сложных задачах.

Весы — Маслина : душевное равновесие и гармония во взаимоотношениях.

Скорпион — Рябина : эмоциональная искренность и поддержка от близких.

Стрелец — Клен : новые идеи и вдохновение по ежедневным делам.

Козерог — Вяз : организованность и сила воли в работе.

Водолей — Слива : внутренний баланс и мягкость в общении.

Рыбы — Смерека: стабильность и выдержка в личных и рабочих вопросах.

20 сентября 2025 года будет способствовать уравновешенности и уверенным шагам. Деревья-покровители поддержат стремление к гармонии, помогут избежать спешки и сделать день спокойным и результативным.

