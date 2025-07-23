Кельтский гороскоп деревьев на 21-27 июля 2025: Львам — ясность в выборе, Рыбам — гибкость и мягкость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Кельтский или друидский гороскоп — это древняя система, основанная на почитании деревьев как живых существ и духовных руководителей. деревья были не только источником жизни, но и символами мудрости, силы и связи между мирами.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Господствующее дерево периода: береза (24 июня – 4 августа)

Береза – символ женской силы, чистоты, интуиции и новых начал. Она дает легкость переходов, поддерживает в сложных выборах и очищает от лишнего.

Реклама

Прогноз для каждого знака зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля) — ясен

Ясень придает вам внутреннюю уверенность. Это хорошее время для смелых инициатив и давно откладываемых решений. Уверенность и прямота – ваши союзники.

Телец (20 апреля - 20 мая) — боярышник

Боярышник поддерживает в трансформациях, которых вы, возможно, пытаетесь избежать. Посмотрите страхам в глаза – изменения к лучшему уже рядом. Отпускайте прошлое мягко, но решительно.

Близнецы (21 мая – 21 июня) — вяз

Вяз помогает структурировать мнения и отделить важное от лишнего. Займитесь планировкой, приведите в порядок завалы — как в пространстве, так и в голове.

Рак (22 июня – 22 июля) — ива

Ива – дерево воды и эмоций. Позвольте побыть в тишине, почувствовать, что на самом деле вас беспокоит. Это не неделя для внешнего наступления, а для внутреннего исцеления.

Лев (23 июля - 22 августа) — береза

Ваше господствующее дерево на этой неделе! Береза придает вам ясность, вдохновение и поддержку. Вы в центре внимания, и это отличный период, чтобы проявить себя искренне и светло.

Дева (23 августа – 22 сентября) — бук

Бук призывает к порядку. Завершайте незаконченные дела, наводите порядок в финансах и мыслях. Это идеальная неделя для анализа и подведения итогов.

Весы (23 сентября – 22 октября) — орешник

Орешник приносит интуитивные откровения. Ответы на ваши запросы могут прийти неожиданно – через сон, символ или чью-то случайную фразу. Будьте внимательны к знакам.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) — тис

Тис ведет вас к глубинным внутренним изменениям. Это не легкое, но важное время – вы закладываете фундамент нового этапа своей жизни. Не бойтесь уходить вглубь.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) — дуб

Дуб – дерево силы, стабильности и чести. Вы способны быть опорой не только себе, но и другим. Ваши слова имеют вес – используйте их мудро.

Козерог (22 декабря - 19 января) — граб

Граб помогает выдержать напряжение. У вас есть силы для длительных проектов, и эта неделя — время невидимой, но очень ценной работы над основами будущего.

Водолей (20 января - 18 февраля) — осина

Осина очищает вас от старика. Вы будете испытывать потребность проститься с тем, что больше не резонирует. Это хорошо. Пространство должно освободиться для нового.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) — инжир

Инжир – символ изящества, внутренней гармонии и мягкого развития. Вам не нужно давить на себя – примите свое нынешнее место в жизни с благодарностью.

В общей сложности неделя под покровом березы побуждает к очищению, мягким изменениям и новым началам. Каждое дерево дарит подсказку, как лучше взаимодействовать с собой, другими и миром. Доверьтесь естественному ритму — и он проведет вас через все.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.