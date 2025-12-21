- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 3 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 21 декабря 2025: день зимнего перелома и рождение нового света
21 декабря – день зимнего солнцестояния, когда завершается самый темный цикл и начинается медленное возвращение света.
В кельтской традиции 21 декабря – сакральный момент перелома года. Это не просто день, а граница между старым и новым. Деревья в этот день работают в качестве проводников между циклами: они помогают отпустить исчерпанное, собрать внутренний ресурс и сформировать намерение на новый этап.
Это день тишины, честности с собой и внутреннего перезапуска.
Овен — Кедр
Достоинство, духовная сила, внутренний стержень.
Прогноз: Вы понимаете, кем стали за этот год. День не для борьбы, а для признания своей силы. Внутри формируется новое направление.
Телец — Яблоня
Гармония, тепло, восстановление.
Прогноз: Сердце открывается покою. Добрый день для семьи, теплых разговоров и внутреннего заживления. Свет возвращается мягко.
Близнецы — Тополь
Самосознание, честность, истина.
Прогноз: Вы ясно видите, что больше не ваше. День помогает принять решение без сомнений и внутренних противоречий.
Рак — Бузина
Завершение, трансформация, переход.
Прогноз: Старый эмоциональный цикл заканчивается. Вы готовы отпустить боль, ужас или зависимость. Начинается новый уровень.
Лев — Дуб
Сила, стойкость, защита.
Прогноз: Вы стоите крепко, даже в темноте. День напоминает: ваша сила не в яркости, а в постоянстве. Вы – опора.
Дева — Орешник
Мудрость, внутреннее знание, инсайты.
Прогноз: Вы видите смысл в событиях года. День приносит глубокое понимание и правильное заключение, которое станет основой нового цикла.
Весы — Олива
Мир, равновесие, примирение.
Прогноз: Внутри появляется тишина. Вы отпускаете конфликт – внешний или внутренний. День для мира с собой.
Скорпион — Тростник
Тишина, глубина, внутренний переход.
Прогноз: Вам важно побыть в уединении. В тишине рождается новый смысл. Не делитесь планами – они еще созревают.
Стрелец — Береза
Обновления, чистое начало.
Прогноз: Свет возвращается именно вам. День несет ощущение нового старта, даже если снаружи ничего не изменилось.
Козерог — Сосна
Выносливость, длинный путь, стабильность.
Прогноз: Вы выдержали год. День признает вашу стойкость и дает тихую поддержку. Следующий цикл будет крепче.
Водолей — Ясен
Развитие, путь вперед, будущее.
Прогноз: У вас рождается видение нового года. Идея или направление еще не оформлены, но уже живут внутри.
Рыбы — Ива
Интуиция, чуткость, духовная глубина.
Прогноз: Вы тонко ощущаете смену энергий. День для внутренней молитвы, намерения или тихого ритуала о новом начале.
21 декабря – это не о действии, а о переходе. Кельтские деревья в этот день стоят на грани света и тьмы и помогают каждому знаку завершить старый год внутрь. Именно здесь рождается новый свет – медленно, но необратимо.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.