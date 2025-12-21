Кельтский гороскоп деревьев на 21 декабря 2025: день зимнего перелома и рождение нового света

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

В кельтской традиции 21 декабря – сакральный момент перелома года. Это не просто день, а граница между старым и новым. Деревья в этот день работают в качестве проводников между циклами: они помогают отпустить исчерпанное, собрать внутренний ресурс и сформировать намерение на новый этап.

Это день тишины, честности с собой и внутреннего перезапуска.

Овен — Кедр

Достоинство, духовная сила, внутренний стержень.

Прогноз: Вы понимаете, кем стали за этот год. День не для борьбы, а для признания своей силы. Внутри формируется новое направление.

Телец — Яблоня

Гармония, тепло, восстановление.

Прогноз: Сердце открывается покою. Добрый день для семьи, теплых разговоров и внутреннего заживления. Свет возвращается мягко.

Близнецы — Тополь

Самосознание, честность, истина.

Прогноз: Вы ясно видите, что больше не ваше. День помогает принять решение без сомнений и внутренних противоречий.

Рак — Бузина

Завершение, трансформация, переход.

Прогноз: Старый эмоциональный цикл заканчивается. Вы готовы отпустить боль, ужас или зависимость. Начинается новый уровень.

Лев — Дуб

Сила, стойкость, защита.

Прогноз: Вы стоите крепко, даже в темноте. День напоминает: ваша сила не в яркости, а в постоянстве. Вы – опора.

Дева — Орешник

Мудрость, внутреннее знание, инсайты.

Прогноз: Вы видите смысл в событиях года. День приносит глубокое понимание и правильное заключение, которое станет основой нового цикла.

Весы — Олива

Мир, равновесие, примирение.

Прогноз: Внутри появляется тишина. Вы отпускаете конфликт – внешний или внутренний. День для мира с собой.

Скорпион — Тростник

Тишина, глубина, внутренний переход.

Прогноз: Вам важно побыть в уединении. В тишине рождается новый смысл. Не делитесь планами – они еще созревают.

Стрелец — Береза

Обновления, чистое начало.

Прогноз: Свет возвращается именно вам. День несет ощущение нового старта, даже если снаружи ничего не изменилось.

Козерог — Сосна

Выносливость, длинный путь, стабильность.

Прогноз: Вы выдержали год. День признает вашу стойкость и дает тихую поддержку. Следующий цикл будет крепче.

Водолей — Ясен

Развитие, путь вперед, будущее.

Прогноз: У вас рождается видение нового года. Идея или направление еще не оформлены, но уже живут внутри.

Рыбы — Ива

Интуиция, чуткость, духовная глубина.

Прогноз: Вы тонко ощущаете смену энергий. День для внутренней молитвы, намерения или тихого ритуала о новом начале.

21 декабря – это не о действии, а о переходе. Кельтские деревья в этот день стоят на грани света и тьмы и помогают каждому знаку завершить старый год внутрь. Именно здесь рождается новый свет – медленно, но необратимо.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.