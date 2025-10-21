Кельтский гороскоп деревьев на 21 октября 2025: Ракам — поддержка, Водолеям — ясность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают обрести то состояние покоя, в котором рождаются правильные решения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Смерека : собранность, самодисциплина и опора на себя.

Телец — Верба : эмоциональная мягкость и интуитивность в делах.

Близнецы — Маслина : миролюбие и равновесие в коммуникации.

Рак — Липа : поддержка, тепло и семейный уют.

Лев — Кипарис : здравомыслие и внутреннее постоянство.

Дева — Яблоня : доброжелательность, легкость и искренние контакты с людьми.

Весы — Бук : внутренняя мудрость и умение сохранять гармонию.

Скорпион — Граб : фокус, выдержка и внимательность в важных мелочах.

Стрелец — Осина : спонтанность из-за гибкости, без потери баланса.

Козерог — Клен : вдохновение в прагматических шагах, более широкое видение.

Водолей — Дуб : ясность, сила позиции и эмоциональная зрелость.

Рыбы — Рябина: душевное равновесие и тихий свет доброты.

21 октября 2025 способствует мягкому, но уверенному укреплению внутренних опор. Это день, когда простые решения даются легко, а внутренний мир молча формирует внешние шаги.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

