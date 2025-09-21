Кельтский гороскоп деревьев на 21 сентября 2025: Стрельцам — новые идеи, Ракам — эмоциональная чувствительность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья кельтского гороскопа помогут найти новые возможности и укрепить отношения с близкими.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Сосна : выносливость и сила духа в важных задачах.

Телец — Дуб : уверенность и решительность в собственных действиях.

Близнецы — Маслина : гармония в делах и уравновешенность в отношениях.

Рак — Ива : чувствительность и глубокое чувство эмоций.

Лев — Осина : легкость и умение приспосабливаться к переменам.

Дева — Бук : мудрость и стратегичность в выборе решений.

Весы — Липа : тепло, нежность и душевный комфорт.

Скорпион — Вяз : логика и структура в важных процессах.

Стрелец — Клен : новые идеи и вдохновение в делах.

Козорог — Рябина : забота о других и преданность отношениям.

Водолей — Яблоня : оптимизм и душевное тепло в ежедневных событиях.

Рыбы — Слива: внутреннее равновесие и душевное спокойствие.

21 сентября 2025 станет днем вдохновения и гармонии. Покровители помогут найти баланс между новыми идеями и эмоциональной чувствительностью, чтобы уверенно двигаться вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

