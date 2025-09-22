Кельтский гороскоп деревьев на 22-28 сентября 2025: Тельцам — стабильность, Рыбам — душевное равновесие

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как каждому знаку зодиака лучше использовать энергию этого периода.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила и уверенность помогут двигаться вперед решительными шагами.

Телец — Сосна : стабильность и выносливость в ежедневных задачах.

Близнецы — Клен : новые идеи и вдохновение по делам.

Рак — Ива : чувствительность и гармония в отношениях.

Лев — Бук : мудрость и дальновидность в планировании.

Дева — Осина : гибкость и легкость в принятии решений.

Весы — Маслина : душевное равновесие и миролюбие во взаимоотношениях.

Скорпион — Вяз : сила воли и дисциплина в работе.

Стрелец — Ясень : ясность мышления и вдохновения для новых шагов.

Козерог — Смерека : выдержка и надежность в сложных задачах.

Водолей — Рябина : эмоциональная искренность и способность поддержать других.

Рыбы — Слива: душевное равновесие и чувство внутреннего покоя.

22-28 сентября 2025 года станет временем, когда следует сочетать силу и мягкость. Деревья-покровители поддержат стремление к стабильности, помогут избегать чрезмерных волнений и подскажут, как сохранить гармонию в отношениях и делах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

