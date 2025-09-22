ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 22-28 сентября 2025: Тельцам — стабильность, Рыбам — душевное равновесие

Неделя с 22 по 28 сентября 2025 пройдет под знаком гармонии и постепенных изменений. Это время, когда важно сохранять внутренний баланс, завершать начатое и одновременно быть готовым к новым возможностям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как каждому знаку зодиака лучше использовать энергию этого периода.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила и уверенность помогут двигаться вперед решительными шагами.

  • Телец — Сосна: стабильность и выносливость в ежедневных задачах.

  • Близнецы — Клен: новые идеи и вдохновение по делам.

  • Рак — Ива: чувствительность и гармония в отношениях.

  • Лев — Бук: мудрость и дальновидность в планировании.

  • Дева — Осина: гибкость и легкость в принятии решений.

  • Весы — Маслина: душевное равновесие и миролюбие во взаимоотношениях.

  • Скорпион — Вяз: сила воли и дисциплина в работе.

  • Стрелец — Ясень: ясность мышления и вдохновения для новых шагов.

  • Козерог — Смерека: выдержка и надежность в сложных задачах.

  • Водолей — Рябина: эмоциональная искренность и способность поддержать других.

  • Рыбы — Слива: душевное равновесие и чувство внутреннего покоя.

22-28 сентября 2025 года станет временем, когда следует сочетать силу и мягкость. Деревья-покровители поддержат стремление к стабильности, помогут избегать чрезмерных волнений и подскажут, как сохранить гармонию в отношениях и делах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

