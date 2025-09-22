- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 89
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 22-28 сентября 2025: Тельцам — стабильность, Рыбам — душевное равновесие
Неделя с 22 по 28 сентября 2025 пройдет под знаком гармонии и постепенных изменений. Это время, когда важно сохранять внутренний баланс, завершать начатое и одновременно быть готовым к новым возможностям.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как каждому знаку зодиака лучше использовать энергию этого периода.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила и уверенность помогут двигаться вперед решительными шагами.
Телец — Сосна: стабильность и выносливость в ежедневных задачах.
Близнецы — Клен: новые идеи и вдохновение по делам.
Рак — Ива: чувствительность и гармония в отношениях.
Лев — Бук: мудрость и дальновидность в планировании.
Дева — Осина: гибкость и легкость в принятии решений.
Весы — Маслина: душевное равновесие и миролюбие во взаимоотношениях.
Скорпион — Вяз: сила воли и дисциплина в работе.
Стрелец — Ясень: ясность мышления и вдохновения для новых шагов.
Козерог — Смерека: выдержка и надежность в сложных задачах.
Водолей — Рябина: эмоциональная искренность и способность поддержать других.
Рыбы — Слива: душевное равновесие и чувство внутреннего покоя.
22-28 сентября 2025 года станет временем, когда следует сочетать силу и мягкость. Деревья-покровители поддержат стремление к стабильности, помогут избегать чрезмерных волнений и подскажут, как сохранить гармонию в отношениях и делах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
