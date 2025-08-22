- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 349
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 22 августа 2025: Весам - ясность мысли, Стрельцам - движение вперед
22 августа 2025 года – идеальный день для принятия обдуманных решений и движения к новым горизонтам. Энергия дня способствует ясности мышления и активным действиям, мотивируя совмещать спокойствие и уверенность.
Деревья-покровители кельтского гороскопа оказывают поддержку в тех сферах, где важны концентрация и инициатива.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен - Береза : обновление в восприятии, легкость в выражении мыслей.
Телец – Кипарис : внутренняя стойкость и покой, желание сохранять равновесие.
Близнецы – Инжир : теплые идеи, способность находить гармонию в общении.
Рак - Бук : дисциплина души, четкая планировка внутренних ресурсов.
Лев – Рябина : интуитивная сила, эмоциональная мудрость, ведущая в нужном направлении.
Дева - Маслина : миролюбие, стремление к более глубокому пониманию обстоятельств.
Весы – Осина : баланс между логикой и гибкостью в мыслях.
Скорпион – Вяз : внутренний порядок, структурированные перемены.
Стрелец - Клен : активное движение, желание открывать новое.
Козориг - Каштан : справедливый подход к делам, стабильная сила характера.
Водолей - Самшит : уверенность в планах и выдержка во время перемен.
Рыбы - Липа : чувственность, открытость к внутреннему отклику мира.
22 августа – день, когда ясность мысли ведет за собой. Деревья-покровители помогают соединить покой и действие, обрести баланс между логикой и интуицией, и уверенно шагать вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .
Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.