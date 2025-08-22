Кельтский гороскоп деревьев на 22 августа 2025: Весам - ясность мысли, Стрельцам - движение вперед

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа оказывают поддержку в тех сферах, где важны концентрация и инициатива.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен - Береза : обновление в восприятии, легкость в выражении мыслей.

Телец – Кипарис : внутренняя стойкость и покой, желание сохранять равновесие.

Близнецы – Инжир : теплые идеи, способность находить гармонию в общении.

Рак - Бук : дисциплина души, четкая планировка внутренних ресурсов.

Лев – Рябина : интуитивная сила, эмоциональная мудрость, ведущая в нужном направлении.

Дева - Маслина : миролюбие, стремление к более глубокому пониманию обстоятельств.

Весы – Осина : баланс между логикой и гибкостью в мыслях.

Скорпион – Вяз : внутренний порядок, структурированные перемены.

Стрелец - Клен : активное движение, желание открывать новое.

Козориг - Каштан : справедливый подход к делам, стабильная сила характера.

Водолей - Самшит : уверенность в планах и выдержка во время перемен.

Рыбы - Липа : чувственность, открытость к внутреннему отклику мира.

22 августа – день, когда ясность мысли ведет за собой. Деревья-покровители помогают соединить покой и действие, обрести баланс между логикой и интуицией, и уверенно шагать вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

