ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
349
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 22 августа 2025: Весам - ясность мысли, Стрельцам - движение вперед

22 августа 2025 года – идеальный день для принятия обдуманных решений и движения к новым горизонтам. Энергия дня способствует ясности мышления и активным действиям, мотивируя совмещать спокойствие и уверенность.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа оказывают поддержку в тех сферах, где важны концентрация и инициатива.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен - Береза : обновление в восприятии, легкость в выражении мыслей.

  • Телец – Кипарис : внутренняя стойкость и покой, желание сохранять равновесие.

  • Близнецы – Инжир : теплые идеи, способность находить гармонию в общении.

  • Рак - Бук : дисциплина души, четкая планировка внутренних ресурсов.

  • Лев – Рябина : интуитивная сила, эмоциональная мудрость, ведущая в нужном направлении.

  • Дева - Маслина : миролюбие, стремление к более глубокому пониманию обстоятельств.

  • Весы – Осина : баланс между логикой и гибкостью в мыслях.

  • Скорпион – Вяз : внутренний порядок, структурированные перемены.

  • Стрелец - Клен : активное движение, желание открывать новое.

  • Козориг - Каштан : справедливый подход к делам, стабильная сила характера.

  • Водолей - Самшит : уверенность в планах и выдержка во время перемен.

  • Рыбы - Липа : чувственность, открытость к внутреннему отклику мира.

22 августа – день, когда ясность мысли ведет за собой. Деревья-покровители помогают соединить покой и действие, обрести баланс между логикой и интуицией, и уверенно шагать вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie