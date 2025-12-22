Кельтский гороскоп деревьев на 22 декабря 2025: день после перехода и тихого укоренения

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

После сакрального перелома 21 декабря наступает день стабилизации. Это момент, когда новый свет уже родился, но еще нуждается в тишине, защите и внимании.

Кельтские деревья 22 декабря работают не как движущая сила, а как корни — помогают удержать внутренний баланс, зафиксировать осознание и не расплескать энергию нового начала.

Овен — Ольха

Действие, внутренний импульс, движение энергии.

Прогноз: Вы испытываете желание двигаться вперед, но день просит действовать осторожно. Лучше определить направление, чем делать резкие шаги.

Реклама

Телец — Сосна

Стабильность, выносливость, опора.

Прогноз: День дает ощущение почвы под ногами. Хорошо заниматься практическими делами, телом, домом, деньгами.

Близнецы — Ясень

Движение, развитие, новые горизонты.

Прогноз: У вас формируется идея или видение, которое еще требует времени. Не спешите озвучивать – дайте ей созреть.

Рак — Яблоня

Тепло, восстановление, сердечность.

Прогноз: День мягкий и поддерживающий. Хорошо быть рядом с близкими, создавать уют, восстанавливать эмоциональный баланс.

Лев — Кедр

Достоинство, внутренняя сила, самоуважение.

Прогноз: Вы осознаете собственную ценность без необходимости что-либо доказывать. День укрепляет авторитет и внутреннюю стойкость.

Реклама

Дева — Орешник

Мудрость, внутренние инсайты, анализ.

Прогноз: Вы делаете важный вывод о событиях года. День способствует анализу, планированию и тихому мышлению.

Весы — Олива

Мир, равновесие, примирение.

Прогноз: Вы нуждаетесь в покое. День хорошо подходит для обновления баланса и мягких разговоров без напряжения.

Скорпион — Бузина

Завершение, очистка, окончательный отпуск.

Прогноз: Вы окончательно прощаетесь с чем-нибудь тяжелым. Это день внутренней очистки и освобождения пространства.

Стрелец — Береза

Обновление, новое начало.

Прогноз: Вы чувствуете лёгкость и желание начать с чистого листа. День способствует первым, очень аккуратным шагам в новое.

Реклама

Козерог — Дуб

Устойчивость, ответственность, долгий путь.

Прогноз: Вы держите внутренний курс. День подтверждает: вы на правильном пути, даже если результат еще не виден.

Водолей — Тополь

Самосознание, честность с собой.

Прогноз: Вы четко ощущаете, что вам больше не подходит. День для внутреннего решения, без спешки и драм.

Рыбы — Ива

Интуиция, узкая чувствительность, духовная глубина.

Прогноз: Вы очень чувствительны к энергиям дня. Хорошо подходят тишина, вода, отдых, ежедневник или мягкая практика.

22 декабря — день укоренения нового света. Кельтские деревья помогают не растерять то, что родилось в солнцестоянии, и осторожно вплести новые смыслы в повседневность. Это время тишины, стабильности и внутренней опоры.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.