- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 3 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 22 декабря 2025: день после перехода и тихого укоренения
22 декабря помогает закрепить внутренние изменения, родившиеся в день зимнего солнцестояния, и мягко укоренить новые намерения.
После сакрального перелома 21 декабря наступает день стабилизации. Это момент, когда новый свет уже родился, но еще нуждается в тишине, защите и внимании.
Кельтские деревья 22 декабря работают не как движущая сила, а как корни — помогают удержать внутренний баланс, зафиксировать осознание и не расплескать энергию нового начала.
Овен — Ольха
Действие, внутренний импульс, движение энергии.
Прогноз: Вы испытываете желание двигаться вперед, но день просит действовать осторожно. Лучше определить направление, чем делать резкие шаги.
Телец — Сосна
Стабильность, выносливость, опора.
Прогноз: День дает ощущение почвы под ногами. Хорошо заниматься практическими делами, телом, домом, деньгами.
Близнецы — Ясень
Движение, развитие, новые горизонты.
Прогноз: У вас формируется идея или видение, которое еще требует времени. Не спешите озвучивать – дайте ей созреть.
Рак — Яблоня
Тепло, восстановление, сердечность.
Прогноз: День мягкий и поддерживающий. Хорошо быть рядом с близкими, создавать уют, восстанавливать эмоциональный баланс.
Лев — Кедр
Достоинство, внутренняя сила, самоуважение.
Прогноз: Вы осознаете собственную ценность без необходимости что-либо доказывать. День укрепляет авторитет и внутреннюю стойкость.
Дева — Орешник
Мудрость, внутренние инсайты, анализ.
Прогноз: Вы делаете важный вывод о событиях года. День способствует анализу, планированию и тихому мышлению.
Весы — Олива
Мир, равновесие, примирение.
Прогноз: Вы нуждаетесь в покое. День хорошо подходит для обновления баланса и мягких разговоров без напряжения.
Скорпион — Бузина
Завершение, очистка, окончательный отпуск.
Прогноз: Вы окончательно прощаетесь с чем-нибудь тяжелым. Это день внутренней очистки и освобождения пространства.
Стрелец — Береза
Обновление, новое начало.
Прогноз: Вы чувствуете лёгкость и желание начать с чистого листа. День способствует первым, очень аккуратным шагам в новое.
Козерог — Дуб
Устойчивость, ответственность, долгий путь.
Прогноз: Вы держите внутренний курс. День подтверждает: вы на правильном пути, даже если результат еще не виден.
Водолей — Тополь
Самосознание, честность с собой.
Прогноз: Вы четко ощущаете, что вам больше не подходит. День для внутреннего решения, без спешки и драм.
Рыбы — Ива
Интуиция, узкая чувствительность, духовная глубина.
Прогноз: Вы очень чувствительны к энергиям дня. Хорошо подходят тишина, вода, отдых, ежедневник или мягкая практика.
22 декабря — день укоренения нового света. Кельтские деревья помогают не растерять то, что родилось в солнцестоянии, и осторожно вплести новые смыслы в повседневность. Это время тишины, стабильности и внутренней опоры.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.