Кельтский гороскоп деревьев на 22 ноября 2025 года: Ракам – внутренний комфорт, Стрельцам – ясное направление.

Природа побуждает к замедлению, а деревья-покровители помогают собрать мысли, почувствовать сопротивление и мягко направить энергию в нужную сторону.

Деревья-покровители

Овны - Липа

Липа дарит тепло и мягкость. День благоприятен для спокойного общения, домашнего уюта и теплых встреч.

Тельцы - Береза

Береза очищает простор мыслей и помогает избегать лишних волнений. Вы легко находите внутреннее равновесие.

Близнецы - Рябина.

Рябина поддерживает эмоциональную стойкость. Вы видите ситуации шире и действуете осознаннее.

Раки — Маслина

Маслина приносит внутренний комфорт и гармонию. Хороший день для отдыха, обновления или спокойного творчества.

Львы — Осина

Осина снимает напряжение и помогает отпустить контроль. Сегодня важно не торопиться.

Девы.

Дуб придает силы и уверенности. Вы можете выполнить сложные задачи спокойно и структурированно.

Весы - Бук

Бук помогает приводить в порядок мысли и планы. Хороший день для логических решений и планирования.

Скорпионы - Кипарис

Кипарис поддерживает сосредоточенность и внутреннюю тишину. Вы хорошо чувствуете, что действительно важно.

Стрельцы - Ива

Ива открывает интуицию и помогает найти правильное направление. Решения приходят естественно.

Козороги - Смерека

Ель укрепляет выносливость. Можете справиться со всем, что требует длительного фокуса.

Водолеи - Клен

Клен приносит новые идеи, помогающие по-другому взглянуть на текущие дела.

Рыбы - Слива

Слива дарит нежность и мягкое внутреннее спокойствие. День подходит для творческих и медитативных практик.

22 ноября 2025 года – день спокойной собранности. Деревья помогают увидеть главное, замедлиться и принять мудрые решения. Это мягкое и теплое время для тех, кто ищет гармонию, стабильность и вдохновение.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

