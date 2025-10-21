ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
105
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 22 октября 2025: Девам — ясность, Львам — внутренняя опора

22 октября 2025 года – день, когда душевное равновесие становится главным ресурсом.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Осень постепенно ведет к более глубокому самоуглублению, и деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день помогают вновь обрести опору в себе, возвращая благоразумие и мягкую уверенность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

  • Овен — Рябина: душевность, теплота и умение поддержать других.

  • Телец — Смерека: внутренняя стойкость и способность сохранять равновесие.

  • Близнецы — Липа: уравновешенность, мягкость и приятные взаимодействия.

  • Рак — Ива: интуиция, чувствительность и эмоциональное слушание себя.

  • Лев — Дуб: внутренняя опора, стабильность и уверенность.

  • Дева — Клен: ясность мыслей, видение перспектив и логичность.

  • Весы — Маслина: дипломатичность, примирение и мягкая гармонизация.

  • Скорпион — Сосна: выносливость, глубинная сила и способность держать направление.

  • Стрелец — Яблоня: легкость, вдохновение и дружелюбие.

  • Козерог — Бук: дальновидность, трезвость оценок и упорядоченность.

  • Водолей — Осина: гибкость и готовность мягко менять курс.

  • Рыбы — Кипарис: покой, внутренняя высота и глубокое самопознание.

22 октября 2025 года – это день внутреннего уравновешивания. Энергия не подталкивает к спешке — наоборот, помогает остановиться, собраться и осознанно действовать. Деревья-покровители поддерживают мягкую силу, рождающуюся из тишины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie