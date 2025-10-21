Кельтский гороскоп деревьев на 22 октября 2025: Девам — ясность, Львам — внутренняя опора

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Осень постепенно ведет к более глубокому самоуглублению, и деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день помогают вновь обрести опору в себе, возвращая благоразумие и мягкую уверенность.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Рябина : душевность, теплота и умение поддержать других.

Телец — Смерека : внутренняя стойкость и способность сохранять равновесие.

Близнецы — Липа : уравновешенность, мягкость и приятные взаимодействия.

Рак — Ива : интуиция, чувствительность и эмоциональное слушание себя.

Лев — Дуб : внутренняя опора, стабильность и уверенность.

Дева — Клен : ясность мыслей, видение перспектив и логичность.

Весы — Маслина : дипломатичность, примирение и мягкая гармонизация.

Скорпион — Сосна : выносливость, глубинная сила и способность держать направление.

Стрелец — Яблоня : легкость, вдохновение и дружелюбие.

Козерог — Бук : дальновидность, трезвость оценок и упорядоченность.

Водолей — Осина : гибкость и готовность мягко менять курс.

Рыбы — Кипарис: покой, внутренняя высота и глубокое самопознание.

22 октября 2025 года – это день внутреннего уравновешивания. Энергия не подталкивает к спешке — наоборот, помогает остановиться, собраться и осознанно действовать. Деревья-покровители поддерживают мягкую силу, рождающуюся из тишины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

