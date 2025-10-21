- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 22 октября 2025: Девам — ясность, Львам — внутренняя опора
22 октября 2025 года – день, когда душевное равновесие становится главным ресурсом.
Осень постепенно ведет к более глубокому самоуглублению, и деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день помогают вновь обрести опору в себе, возвращая благоразумие и мягкую уверенность.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Рябина: душевность, теплота и умение поддержать других.
Телец — Смерека: внутренняя стойкость и способность сохранять равновесие.
Близнецы — Липа: уравновешенность, мягкость и приятные взаимодействия.
Рак — Ива: интуиция, чувствительность и эмоциональное слушание себя.
Лев — Дуб: внутренняя опора, стабильность и уверенность.
Дева — Клен: ясность мыслей, видение перспектив и логичность.
Весы — Маслина: дипломатичность, примирение и мягкая гармонизация.
Скорпион — Сосна: выносливость, глубинная сила и способность держать направление.
Стрелец — Яблоня: легкость, вдохновение и дружелюбие.
Козерог — Бук: дальновидность, трезвость оценок и упорядоченность.
Водолей — Осина: гибкость и готовность мягко менять курс.
Рыбы — Кипарис: покой, внутренняя высота и глубокое самопознание.
22 октября 2025 года – это день внутреннего уравновешивания. Энергия не подталкивает к спешке — наоборот, помогает остановиться, собраться и осознанно действовать. Деревья-покровители поддерживают мягкую силу, рождающуюся из тишины.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
