Кельтский гороскоп деревьев на 22 сентября 2025 года: Девам — внимательность, Львам — стабильность
22 сентября 2025 года — день осеннего равноденствия, символизирующий баланс света и тьмы. Это особенное время для гармонизации внутреннего мира и внешних дел.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше использовать энергию в этот день.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила и решительность в ежедневных делах.
Телец — Ясень: ясность мышления и умения видеть главное.
Близнецы — Маслина: миролюбие и способность сохранять равновесие.
Рак — Слива: нежность и душевный комфорт в отношениях.
Лев — Сосна: стабильность и выносливость в сложных задачах.
Дева — Граб: внимательность к деталям и четкость в планировании.
Весы — Липа: тепло во взаимоотношениях и внутренняя гармония.
Скорпион — Осина: гибкость в принятии решений и адаптивность.
Стрелец — Клен: вдохновение и новые идеи для развития.
Козерог — Вяз: дисциплина и логика в важных действиях.
Водолей — Рябина: забота о других и искренность в общении.
Рыбы — Бук: мудрость и дальновидность в жизненных выборах.
22 сентября 2025 года станет днем гармонии и равновесия. Деревья-покровители помогут каждому знаку ощутить внутренний баланс, соединить силу с мягкостью и сделать правильные шаги в важных делах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
