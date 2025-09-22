ТСН в социальных сетях

Астрология
93
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 22 сентября 2025 года: Девам — внимательность, Львам — стабильность

22 сентября 2025 года — день осеннего равноденствия, символизирующий баланс света и тьмы. Это особенное время для гармонизации внутреннего мира и внешних дел.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше использовать энергию в этот день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила и решительность в ежедневных делах.

  • Телец — Ясень: ясность мышления и умения видеть главное.

  • Близнецы — Маслина: миролюбие и способность сохранять равновесие.

  • Рак — Слива: нежность и душевный комфорт в отношениях.

  • Лев — Сосна: стабильность и выносливость в сложных задачах.

  • Дева — Граб: внимательность к деталям и четкость в планировании.

  • Весы — Липа: тепло во взаимоотношениях и внутренняя гармония.

  • Скорпион — Осина: гибкость в принятии решений и адаптивность.

  • Стрелец — Клен: вдохновение и новые идеи для развития.

  • Козерог — Вяз: дисциплина и логика в важных действиях.

  • Водолей — Рябина: забота о других и искренность в общении.

  • Рыбы — Бук: мудрость и дальновидность в жизненных выборах.

22 сентября 2025 года станет днем гармонии и равновесия. Деревья-покровители помогут каждому знаку ощутить внутренний баланс, соединить силу с мягкостью и сделать правильные шаги в важных делах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

