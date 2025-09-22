Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше использовать энергию в этот день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила и решительность в ежедневных делах.

Телец — Ясень : ясность мышления и умения видеть главное.

Близнецы — Маслина : миролюбие и способность сохранять равновесие.

Рак — Слива : нежность и душевный комфорт в отношениях.

Лев — Сосна : стабильность и выносливость в сложных задачах.

Дева — Граб : внимательность к деталям и четкость в планировании.

Весы — Липа : тепло во взаимоотношениях и внутренняя гармония.

Скорпион — Осина : гибкость в принятии решений и адаптивность.

Стрелец — Клен : вдохновение и новые идеи для развития.

Козерог — Вяз : дисциплина и логика в важных действиях.

Водолей — Рябина : забота о других и искренность в общении.

Рыбы — Бук: мудрость и дальновидность в жизненных выборах.

22 сентября 2025 года станет днем гармонии и равновесия. Деревья-покровители помогут каждому знаку ощутить внутренний баланс, соединить силу с мягкостью и сделать правильные шаги в важных делах.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.