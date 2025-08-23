- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 23 августа 2025 года: Рыбам – душевная глубина, Весам – ясность по делам
23 августа 2025 года – день, когда важно сочетать внутреннюю чувствительность с четкостью действий. Природа поддерживает гармоничные решения и помогает сохранять душевное равновесие.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут оставаться в связи с чувствами и будут одновременно способствовать концентрации на главном.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен – Кипарис : внутренняя стойкость, способность сохранять спокойствие даже в напряженных ситуациях.
Телец – Инжир : тепло, покой и желание делиться гармонией с окружающими.
Близнецы - Бук : структурированность в мышлении, ясность в планировании своих дел.
Рак – Рябина : эмоциональная поддержка, открытость для душевного диалога и забота о близких.
Лев - Маслина : миролюбие в отношениях и стремление к внутренней гармонии.
Дева - Осина : гибкость в подходах, способность легко адаптироваться при обстоятельствах.
Весы — вяз : стремление к сбалансированным решениям, логика, следующая за чувствами.
Скорпион - Клен : активность морального масштаба, полезные изменения на почве личной силы.
Стрелец – Каштан : способность сохранять щедрость даже в напряженных обстоятельствах.
Козориг - Самшит : дисциплина, выдержка и прагматичность в реализации замыслов.
Водолей - Дуб : надежность в действиях, внутренняя опора, которая помогает безопасно двигаться вперед.
Рыбы - Липа : глубокое чувственное чувство, способность восстанавливаться через духовную связь с миром.
23 августа – день, когда душевная чувствительность и понимание становятся вашим лучшим ресурсом. Деревья-покровители помогают соединить внутреннюю глубину с ясностью решений, сохраняя гармонию и уверенно двигаться дальше.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
