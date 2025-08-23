Кельтский гороскоп деревьев на 23 августа 2025 года: Рыбам – душевная глубина, Весам – ясность по делам

Руны / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут оставаться в связи с чувствами и будут одновременно способствовать концентрации на главном.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен – Кипарис : внутренняя стойкость, способность сохранять спокойствие даже в напряженных ситуациях.

Телец – Инжир : тепло, покой и желание делиться гармонией с окружающими.

Близнецы - Бук : структурированность в мышлении, ясность в планировании своих дел.

Рак – Рябина : эмоциональная поддержка, открытость для душевного диалога и забота о близких.

Лев - Маслина : миролюбие в отношениях и стремление к внутренней гармонии.

Дева - Осина : гибкость в подходах, способность легко адаптироваться при обстоятельствах.

Весы — вяз : стремление к сбалансированным решениям, логика, следующая за чувствами.

Скорпион - Клен : активность морального масштаба, полезные изменения на почве личной силы.

Стрелец – Каштан : способность сохранять щедрость даже в напряженных обстоятельствах.

Козориг - Самшит : дисциплина, выдержка и прагматичность в реализации замыслов.

Водолей - Дуб : надежность в действиях, внутренняя опора, которая помогает безопасно двигаться вперед.

Рыбы - Липа : глубокое чувственное чувство, способность восстанавливаться через духовную связь с миром.

23 августа – день, когда душевная чувствительность и понимание становятся вашим лучшим ресурсом. Деревья-покровители помогают соединить внутреннюю глубину с ясностью решений, сохраняя гармонию и уверенно двигаться дальше.

