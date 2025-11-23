Кельтский гороскоп деревьев на 23 ноября 2025 года: Близнецам — легкость, Козорогам — собранность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители в этот день поддерживают мягкую сосредоточенность, уравновешенные решения и эмоциональную стабильность.

Деревья-покровители

Овны — Маслина

Маслина помогает действовать спокойно и дипломатично. Вы ощущаете внутреннюю стабильность и не реагируете на мелкие раздражители.

Тельцы — Осина

Осина снимает напряжение и возвращает внутренний баланс. Хороший день для тихого отдыха или завершения мелких дел.

Близнецы — Береза

Береза приносит легкость и свежее мышление. Вы быстро находите решение и легко двигаетесь вперед.

Раки — Клен

Клен помогает упорядочить эмоции. Вы видите поглубже и можете принимать продуманные решения.

Львы — Липа

Липа дарит мягкую поддержку и душевную теплоту. День благоприятен для общения с вдохновляющими.

Девы — Рябина

Рябина дает внутреннюю стойкость и мягкую решительность. Вы просто выдерживаете сложные моменты.

Весы — Дуб

Дуб укрепляет уверенность и последовательность. Вы твердо стоите на своих позициях, но без жесткости.

Скорпионы — Бук

Бук структурирует мысли и придает внутренний порядок. День удачен для планирования и системной работы.

Стрельцы — Кипарис

Кипарис поддерживает глубокую сосредоточенность. Вы легко видите направление, даже если путь еще не полностью очерчен.

Козероги — Смерека

Сумерки приносят ощущение собранности и выносливости. Вы способны довести до конца сложную задачу.

Водолеи — Ива

Ива открывает интуитивное видение. Пора довериться ощущениям и не спешить с выводами.

Рыбы — Слива

Слива дает эмоциональную мягкость и успокаивает. День благоприятен для творчества или тишины.

23 ноября 2025 года — день тихой ясности и мягкой силы. Деревья в этот день помогают замедлиться, собрать мнения и принять решение без спешки. Вы двигаетесь в собственном темпе – и именно это приносит гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

