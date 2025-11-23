ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 23 ноября 2025 года: Близнецам — легкость, Козорогам — собранность

23 ноября 2025 года — день внутреннего света. Природа как бы тихо напоминает: чем спокойнее мы двигаемся, тем отчетливее видим путь.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители в этот день поддерживают мягкую сосредоточенность, уравновешенные решения и эмоциональную стабильность.

Деревья-покровители

Овны — Маслина
Маслина помогает действовать спокойно и дипломатично. Вы ощущаете внутреннюю стабильность и не реагируете на мелкие раздражители.

Тельцы — Осина
Осина снимает напряжение и возвращает внутренний баланс. Хороший день для тихого отдыха или завершения мелких дел.

Близнецы — Береза
Береза приносит легкость и свежее мышление. Вы быстро находите решение и легко двигаетесь вперед.

Раки — Клен
Клен помогает упорядочить эмоции. Вы видите поглубже и можете принимать продуманные решения.

Львы — Липа
Липа дарит мягкую поддержку и душевную теплоту. День благоприятен для общения с вдохновляющими.

Девы — Рябина
Рябина дает внутреннюю стойкость и мягкую решительность. Вы просто выдерживаете сложные моменты.

Весы — Дуб
Дуб укрепляет уверенность и последовательность. Вы твердо стоите на своих позициях, но без жесткости.

Скорпионы — Бук
Бук структурирует мысли и придает внутренний порядок. День удачен для планирования и системной работы.

Стрельцы — Кипарис
Кипарис поддерживает глубокую сосредоточенность. Вы легко видите направление, даже если путь еще не полностью очерчен.

Козероги — Смерека
Сумерки приносят ощущение собранности и выносливости. Вы способны довести до конца сложную задачу.

Водолеи — Ива
Ива открывает интуитивное видение. Пора довериться ощущениям и не спешить с выводами.

Рыбы — Слива
Слива дает эмоциональную мягкость и успокаивает. День благоприятен для творчества или тишины.

23 ноября 2025 года — день тихой ясности и мягкой силы. Деревья в этот день помогают замедлиться, собрать мнения и принять решение без спешки. Вы двигаетесь в собственном темпе – и именно это приносит гармонию.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

