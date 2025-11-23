- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 23 ноября 2025 года: Близнецам — легкость, Козорогам — собранность
23 ноября 2025 года — день внутреннего света. Природа как бы тихо напоминает: чем спокойнее мы двигаемся, тем отчетливее видим путь.
Деревья-покровители в этот день поддерживают мягкую сосредоточенность, уравновешенные решения и эмоциональную стабильность.
Деревья-покровители
Овны — Маслина
Маслина помогает действовать спокойно и дипломатично. Вы ощущаете внутреннюю стабильность и не реагируете на мелкие раздражители.
Тельцы — Осина
Осина снимает напряжение и возвращает внутренний баланс. Хороший день для тихого отдыха или завершения мелких дел.
Близнецы — Береза
Береза приносит легкость и свежее мышление. Вы быстро находите решение и легко двигаетесь вперед.
Раки — Клен
Клен помогает упорядочить эмоции. Вы видите поглубже и можете принимать продуманные решения.
Львы — Липа
Липа дарит мягкую поддержку и душевную теплоту. День благоприятен для общения с вдохновляющими.
Девы — Рябина
Рябина дает внутреннюю стойкость и мягкую решительность. Вы просто выдерживаете сложные моменты.
Весы — Дуб
Дуб укрепляет уверенность и последовательность. Вы твердо стоите на своих позициях, но без жесткости.
Скорпионы — Бук
Бук структурирует мысли и придает внутренний порядок. День удачен для планирования и системной работы.
Стрельцы — Кипарис
Кипарис поддерживает глубокую сосредоточенность. Вы легко видите направление, даже если путь еще не полностью очерчен.
Козероги — Смерека
Сумерки приносят ощущение собранности и выносливости. Вы способны довести до конца сложную задачу.
Водолеи — Ива
Ива открывает интуитивное видение. Пора довериться ощущениям и не спешить с выводами.
Рыбы — Слива
Слива дает эмоциональную мягкость и успокаивает. День благоприятен для творчества или тишины.
23 ноября 2025 года — день тихой ясности и мягкой силы. Деревья в этот день помогают замедлиться, собрать мнения и принять решение без спешки. Вы двигаетесь в собственном темпе – и именно это приносит гармонию.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%.
