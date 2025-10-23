ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 23 октября 2025: Овнам – ясность, Рыбам – эмоциональное равновесие

23 октября 2025 года начинает сезон более глубокого самопознания. Солнце входит в знак Скорпиона и природа переходит в фазу сосредоточенности, тишины и внутреннего углубления.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день помогают увидеть то, что скрыто за поверхностью, и обрести новое качество внутренней стойкости.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Клен: ясность мыслей, структурность и умение видеть путь вперед.

  • Телец — Кипарис: тихая сила, самоуважение и внутренняя собранность.

  • Близнецы — Липа: душевная мягкость и равновесие в контакте с людьми.

  • Рак — Рябина: тепло, поддержка близких и легкая забота о себе.

  • Лев — Смерека: опора, стабильность и сохранение внутреннего покоя.

  • Дева — Маслина: дипломатичность, мягкая мудрость и умение действовать через покой.

  • Весы — Осина: гибкость, принятие и эмоциональная подвижность.

  • Скорпион — Дуб: глубинная устойчивость и восстановление силы изнутри.

  • Стрелец — Ива: интуиция, чувствительность и мягкость без потери направления.

  • Козерог — Граб: концентрация, процессность и верность выбранной цели.

  • Водолей — Яблоня: легкость сердца, хороший обмен энергией с другими.

  • Рыбы — Слива: внутреннее выравнивание, эмоциональная тишина и мягкое восстановление.

23 октября 2025 года открывает двери в более глубокие смыслы. Это день, когда тишина становится силой, а осознанность – защитой. Деревья-покровители усиливают внутренние корни, напоминая: настоящие изменения начинаются не снаружи, а изнутри.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

