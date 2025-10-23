- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 23 октября 2025: Овнам – ясность, Рыбам – эмоциональное равновесие
23 октября 2025 года начинает сезон более глубокого самопознания. Солнце входит в знак Скорпиона и природа переходит в фазу сосредоточенности, тишины и внутреннего углубления.
Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день помогают увидеть то, что скрыто за поверхностью, и обрести новое качество внутренней стойкости.
Деревья-покровители
Овен — Клен: ясность мыслей, структурность и умение видеть путь вперед.
Телец — Кипарис: тихая сила, самоуважение и внутренняя собранность.
Близнецы — Липа: душевная мягкость и равновесие в контакте с людьми.
Рак — Рябина: тепло, поддержка близких и легкая забота о себе.
Лев — Смерека: опора, стабильность и сохранение внутреннего покоя.
Дева — Маслина: дипломатичность, мягкая мудрость и умение действовать через покой.
Весы — Осина: гибкость, принятие и эмоциональная подвижность.
Скорпион — Дуб: глубинная устойчивость и восстановление силы изнутри.
Стрелец — Ива: интуиция, чувствительность и мягкость без потери направления.
Козерог — Граб: концентрация, процессность и верность выбранной цели.
Водолей — Яблоня: легкость сердца, хороший обмен энергией с другими.
Рыбы — Слива: внутреннее выравнивание, эмоциональная тишина и мягкое восстановление.
23 октября 2025 года открывает двери в более глубокие смыслы. Это день, когда тишина становится силой, а осознанность – защитой. Деревья-покровители усиливают внутренние корни, напоминая: настоящие изменения начинаются не снаружи, а изнутри.
