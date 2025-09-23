ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 23 сентября 2025: Тельцам душевный комфорт, Водолеям новые горизонты.

23 сентября 2025 года – день, когда следует сосредоточиться на внутреннем балансе и открытости новым возможностям.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака обрести гармонию и уверенно шагать вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен – Сосна: выносливость и устойчивость в повседневных задачах.

  • Телец – Липа: душевный комфорт и тепло во взаимоотношениях.

  • Близнецы - Яблоня: оптимизм и радость от простых вещей.

  • Рак - Маслина: миролюбие и способность налаживать отношения.

  • Лев – Осина: легкость и гибкость в новых ситуациях.

  • Дева - Бук: мудрость и стратегический подход к задачам.

  • Весы – Ива: эмоциональная чувствительность и гармония.

  • Скорпион – Дуб: сила и уверенность в собственных шагах.

  • Стрелец – Клен: вдохновение и новые идеи для развития.

  • Козерог - Вяз: дисциплина и стабильность в делах.

  • Водолей — Рябина: новые горизонты и искренность в общении.

  • Рыбы — Слива: внутреннее равновесие и душевное спокойствие.

23 сентября 2025 станет днем гармонии и открытий. Деревья-покровители подскажут, как найти баланс между чувствительностью и силой, открывать новые возможности и сохранять внутреннее спокойствие.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie