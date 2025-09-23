Кельтский гороскоп деревьев на 23 сентября 2025: Тельцам душевный комфорт, Водолеям новые горизонты.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака обрести гармонию и уверенно шагать вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен – Сосна : выносливость и устойчивость в повседневных задачах.

Телец – Липа : душевный комфорт и тепло во взаимоотношениях.

Близнецы - Яблоня : оптимизм и радость от простых вещей.

Рак - Маслина : миролюбие и способность налаживать отношения.

Лев – Осина : легкость и гибкость в новых ситуациях.

Дева - Бук : мудрость и стратегический подход к задачам.

Весы – Ива : эмоциональная чувствительность и гармония.

Скорпион – Дуб : сила и уверенность в собственных шагах.

Стрелец – Клен : вдохновение и новые идеи для развития.

Козерог - Вяз : дисциплина и стабильность в делах.

Водолей — Рябина : новые горизонты и искренность в общении.

Рыбы — Слива: внутреннее равновесие и душевное спокойствие.

23 сентября 2025 станет днем гармонии и открытий. Деревья-покровители подскажут, как найти баланс между чувствительностью и силой, открывать новые возможности и сохранять внутреннее спокойствие.

