- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 23 сентября 2025: Тельцам душевный комфорт, Водолеям новые горизонты.
23 сентября 2025 года – день, когда следует сосредоточиться на внутреннем балансе и открытости новым возможностям.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака обрести гармонию и уверенно шагать вперед.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен – Сосна: выносливость и устойчивость в повседневных задачах.
Телец – Липа: душевный комфорт и тепло во взаимоотношениях.
Близнецы - Яблоня: оптимизм и радость от простых вещей.
Рак - Маслина: миролюбие и способность налаживать отношения.
Лев – Осина: легкость и гибкость в новых ситуациях.
Дева - Бук: мудрость и стратегический подход к задачам.
Весы – Ива: эмоциональная чувствительность и гармония.
Скорпион – Дуб: сила и уверенность в собственных шагах.
Стрелец – Клен: вдохновение и новые идеи для развития.
Козерог - Вяз: дисциплина и стабильность в делах.
Водолей — Рябина: новые горизонты и искренность в общении.
Рыбы — Слива: внутреннее равновесие и душевное спокойствие.
23 сентября 2025 станет днем гармонии и открытий. Деревья-покровители подскажут, как найти баланс между чувствительностью и силой, открывать новые возможности и сохранять внутреннее спокойствие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.