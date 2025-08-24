Кельтский гороскоп деревьев на 24 августа 2025: Тельцам — стабильность, Рыбам — внутренний комфорт

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа обеспечивают и покой, и поддержку, необходимые для уверенного шествия вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : прочный фундамент для стартов, устойчивость в принятии важных решений.

Телец — Сосна : эстетическая гармония, точность в желании, способность создать пространство, где вас самих оценят.

Близнецы — Липа : душевное тепло, дипломатичность, способность ладить с разными мыслями.

Рак — Рябина : отзывчивость, заботливость, поддержка в тончайших вопросах.

Лев — Вяз : организованность в любой форме, взвешенность, понятность в действиях.

Дева — Инжир : практическое мышление, ясность в идеях, способность влиять на жизнь конкретно и реально.

Весы — Береза : легкость начала, наполнение новыми мыслями, а также прозрачность в отношениях.

Скорпион — Плющ : эмпатия, слияние со средой, способность держать внутренний ритм.

Стрелец — Граб : упорядоченность в желаниях и вера в закономерности – путь к решительным действиям.

Козерог — Самшит : предполагаемая уверенность, трудолюбие и поддержание стабильности.

Водолей — Клен : взлет идей, инновационность мышления, желание открывать новое.

Рыбы — Сосна: укоренившееся чувство покоя и эстетической силы, ведущей за собой.

24 августа — день, когда гармония внутри становится фундаментом для действия. Деревья-покровители придают силу, спокойствие и ясность одновременно, позволяя уверенно делать шаги вперед, сохраняя внутренний комфорт и гладкость взаимодействия с миром.

