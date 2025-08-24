ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 24 августа 2025: Тельцам — стабильность, Рыбам — внутренний комфорт

24 августа 2025 года – день, когда новые возможности требуют стабильного сердца и внутреннего баланса. Энергия природы помогает соединить открытость в действиях с необходимостью опоры и душевного отдыха.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа обеспечивают и покой, и поддержку, необходимые для уверенного шествия вперед.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: прочный фундамент для стартов, устойчивость в принятии важных решений.

  • Телец — Сосна: эстетическая гармония, точность в желании, способность создать пространство, где вас самих оценят.

  • Близнецы — Липа: душевное тепло, дипломатичность, способность ладить с разными мыслями.

  • Рак — Рябина: отзывчивость, заботливость, поддержка в тончайших вопросах.

  • Лев — Вяз: организованность в любой форме, взвешенность, понятность в действиях.

  • Дева — Инжир: практическое мышление, ясность в идеях, способность влиять на жизнь конкретно и реально.

  • Весы — Береза: легкость начала, наполнение новыми мыслями, а также прозрачность в отношениях.

  • Скорпион — Плющ: эмпатия, слияние со средой, способность держать внутренний ритм.

  • Стрелец — Граб: упорядоченность в желаниях и вера в закономерности – путь к решительным действиям.

  • Козерог — Самшит: предполагаемая уверенность, трудолюбие и поддержание стабильности.

  • Водолей — Клен: взлет идей, инновационность мышления, желание открывать новое.

  • Рыбы — Сосна: укоренившееся чувство покоя и эстетической силы, ведущей за собой.

24 августа — день, когда гармония внутри становится фундаментом для действия. Деревья-покровители придают силу, спокойствие и ясность одновременно, позволяя уверенно делать шаги вперед, сохраняя внутренний комфорт и гладкость взаимодействия с миром.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

