Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
297
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 24 ноября 2025 года: Ракам — душевное тепло, Водолеям — мягкое вдохновение.

24 ноября 2025 года – день внутреннего равновесия. Осень успокаивается, а вместе с ней и мы: становимся внимательнее к себе, к мелким ощущениям, к тому, что рождается внутри.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители в этот день поддерживают спокойствие, мудрость и гармоничное движение вперед.

Деревья-покровители

Овны — Рябина
Рябина помогает сохранять уравновешенность и последовательность. Вы меньше реагируете на раздражители и действуете рассудительно.

Тельцы — Ива
Ива успокаивает внутренние волнения. Хорошо заниматься домашними делами или тихим творчеством.

Близнецы — Бук
Бук структурирует мнения и помогает расставить акценты. Вы видите, что действительно важно.

Раки — Липа
Липа приносит душевное тепло и кротость. День благоприятен для глубоких эмоциональных разговоров.

Львы — Осина
Осина снимает эмоциональную усталость. Вы чувствуете, как возвращается воздушность и покой.

Девы — Маслина
Маслина помогает налаживать отношения и сохранять дипломатичность. Вы действуете мягко, но уверенно.

Весы — Клен
Клен поддерживает мягкую концентрацию. Вы способны решить сложные вопросы без напряжения.

Скорпионы — Смерека
Смерека укрепляет внутреннюю стойкость и выдержку. День удачен для длительных задач.

Стрельцы — Ясень
Ясень дарит ясное движение и внутреннюю силу. Вы чувствуете, куда двигаться дальше.

Козероги — Дуб
Дуб приносит стабильность в решениях. Вы здраво оцениваете ситуацию и не подвергаетесь внешнему давлению.

Водолеи — Береза
Береза открывает новое вдохновение, но в очень мягкой форме. Вы готовы к свежим идеям без спешки.

Рыбы — Слива
Слива дарит эмоциональный комфорт и спокойную мудрость. Следует прислушиваться к интуиции.

24 ноября 2025 года день мягкого, созерцательного движения. Деревья в этот день учат доверять себе, беречь свой ритм и делать шаги вперед без суеты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie