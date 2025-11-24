- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 24 ноября 2025 года: Ракам — душевное тепло, Водолеям — мягкое вдохновение.
24 ноября 2025 года – день внутреннего равновесия. Осень успокаивается, а вместе с ней и мы: становимся внимательнее к себе, к мелким ощущениям, к тому, что рождается внутри.
Деревья-покровители в этот день поддерживают спокойствие, мудрость и гармоничное движение вперед.
Деревья-покровители
Овны — Рябина
Рябина помогает сохранять уравновешенность и последовательность. Вы меньше реагируете на раздражители и действуете рассудительно.
Тельцы — Ива
Ива успокаивает внутренние волнения. Хорошо заниматься домашними делами или тихим творчеством.
Близнецы — Бук
Бук структурирует мнения и помогает расставить акценты. Вы видите, что действительно важно.
Раки — Липа
Липа приносит душевное тепло и кротость. День благоприятен для глубоких эмоциональных разговоров.
Львы — Осина
Осина снимает эмоциональную усталость. Вы чувствуете, как возвращается воздушность и покой.
Девы — Маслина
Маслина помогает налаживать отношения и сохранять дипломатичность. Вы действуете мягко, но уверенно.
Весы — Клен
Клен поддерживает мягкую концентрацию. Вы способны решить сложные вопросы без напряжения.
Скорпионы — Смерека
Смерека укрепляет внутреннюю стойкость и выдержку. День удачен для длительных задач.
Стрельцы — Ясень
Ясень дарит ясное движение и внутреннюю силу. Вы чувствуете, куда двигаться дальше.
Козероги — Дуб
Дуб приносит стабильность в решениях. Вы здраво оцениваете ситуацию и не подвергаетесь внешнему давлению.
Водолеи — Береза
Береза открывает новое вдохновение, но в очень мягкой форме. Вы готовы к свежим идеям без спешки.
Рыбы — Слива
Слива дарит эмоциональный комфорт и спокойную мудрость. Следует прислушиваться к интуиции.
24 ноября 2025 года — день мягкого, созерцательного движения. Деревья в этот день учат доверять себе, беречь свой ритм и делать шаги вперед без суеты.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
