Кельтский гороскоп деревьев на 24 октября 2025: Львам — стабильность, Водолеям — инсайты

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают не торопиться, слушать себя и понимать, где настоящая сила.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Смерека : тишина, самодисциплина и способность сохранять контроль.

Телец — Липа : мягкость, поддержка и забота о собственном комфорте.

Близнецы — Осина : легкость, адаптивность и внутренняя гибкость.

Рак — Маслина : миролюбие, гармония и эмоциональное выравнивание.

Лев — Бук : стабильность, опора и собранность в действиях.

Дева — Рябина : сердечность, доброта и теплое взаимодействие с людьми.

Весы — Кипарис : глубина, внутренняя высота и духовное равновесие.

Скорпион — Яблоня : нежность, сострадание и мягкое открытие сердца.

Стрелок — Ива : интуиция и естественная чувствительность как ресурс.

Козерог — Граб : последовательность, фокус и практическая мудрость.

Водолей — Дуб : сильное озарение, ясность и чувство «я знаю, куда иду».

Рыбы — Сосна: внутренняя чистота, восстановление и снятие эмоциональной усталости.

24 октября 2025 года – день тихого укрепления. Не борьба, не надрыв, а спокойная зрелая формируемая изнутри сила. Именно она станет фундаментом для более глубоких изменений, которые появятся со временем.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.