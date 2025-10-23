- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 24 октября 2025: Львам — стабильность, Водолеям — инсайты
24 октября 2025 года усиливает потребность в сопротивлении и внутреннем покое. Это день, когда энергия Скорпиона еще не давит трансформацией, но уже намекает на более глубокие внутренние поиски.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают не торопиться, слушать себя и понимать, где настоящая сила.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Смерека: тишина, самодисциплина и способность сохранять контроль.
Телец — Липа: мягкость, поддержка и забота о собственном комфорте.
Близнецы — Осина: легкость, адаптивность и внутренняя гибкость.
Рак — Маслина: миролюбие, гармония и эмоциональное выравнивание.
Лев — Бук: стабильность, опора и собранность в действиях.
Дева — Рябина: сердечность, доброта и теплое взаимодействие с людьми.
Весы — Кипарис: глубина, внутренняя высота и духовное равновесие.
Скорпион — Яблоня: нежность, сострадание и мягкое открытие сердца.
Стрелок — Ива: интуиция и естественная чувствительность как ресурс.
Козерог — Граб: последовательность, фокус и практическая мудрость.
Водолей — Дуб: сильное озарение, ясность и чувство «я знаю, куда иду».
Рыбы — Сосна: внутренняя чистота, восстановление и снятие эмоциональной усталости.
24 октября 2025 года – день тихого укрепления. Не борьба, не надрыв, а спокойная зрелая формируемая изнутри сила. Именно она станет фундаментом для более глубоких изменений, которые появятся со временем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
