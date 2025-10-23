ТСН в социальных сетях

Астрология
13
Кельтский гороскоп деревьев на 24 октября 2025: Львам — стабильность, Водолеям — инсайты

24 октября 2025 года усиливает потребность в сопротивлении и внутреннем покое. Это день, когда энергия Скорпиона еще не давит трансформацией, но уже намекает на более глубокие внутренние поиски.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают не торопиться, слушать себя и понимать, где настоящая сила.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Смерека: тишина, самодисциплина и способность сохранять контроль.

  • Телец — Липа: мягкость, поддержка и забота о собственном комфорте.

  • Близнецы — Осина: легкость, адаптивность и внутренняя гибкость.

  • Рак — Маслина: миролюбие, гармония и эмоциональное выравнивание.

  • Лев — Бук: стабильность, опора и собранность в действиях.

  • Дева — Рябина: сердечность, доброта и теплое взаимодействие с людьми.

  • Весы — Кипарис: глубина, внутренняя высота и духовное равновесие.

  • Скорпион — Яблоня: нежность, сострадание и мягкое открытие сердца.

  • Стрелок — Ива: интуиция и естественная чувствительность как ресурс.

  • Козерог — Граб: последовательность, фокус и практическая мудрость.

  • Водолей — Дуб: сильное озарение, ясность и чувство «я знаю, куда иду».

  • Рыбы — Сосна: внутренняя чистота, восстановление и снятие эмоциональной усталости.

24 октября 2025 года – день тихого укрепления. Не борьба, не надрыв, а спокойная зрелая формируемая изнутри сила. Именно она станет фундаментом для более глубоких изменений, которые появятся со временем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

