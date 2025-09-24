ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 24 сентября 2025: Львам — уверенность, Весам — гармония

24 сентября 2025 года – день, когда уверенность сочетается с потребностью в равновесии.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутреннюю стабильность и наладить гармоничные отношения.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

  • Овен — Маслина: миролюбие и стремление к покою в отношениях.

  • Телец — Дуб: сила и устойчивость по важным делам.

  • Близнецы — Осина: легкость в коммуникации и умение быстро адаптироваться.

  • Рак — Сосна: выносливость и стабильность в работе.

  • Лев — Бук: уверенность и мудрость в принятии решений.

  • Дева —Вяз: дисциплина и структурированность помогут избежать хаоса.

  • Весы — Липа: душевный комфорт и гармония в отношениях.

  • Скорпион — Смерека: устойчивость и способность завершить начатое.

  • Стрелец – Клен: вдохновение и новые идеи для развития.

  • Козерог — Рябина: эмоциональная искренность и забота о близких.

  • Водолей — Яблоня: оптимизм и внутренняя легкость.

  • Рыбы — Слива: чувствительность и душевный баланс.

24 сентября 2025 будет способствовать сочетанию уверенности и равновесия. Деревья-покровители помогут принимать правильные решения, поддерживать гармонию во взаимоотношениях и двигаться вперед с внутренним спокойствием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

