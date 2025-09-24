Кельтский гороскоп деревьев на 24 сентября 2025: Львам — уверенность, Весам — гармония

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутреннюю стабильность и наладить гармоничные отношения.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Маслина : миролюбие и стремление к покою в отношениях.

Телец — Дуб : сила и устойчивость по важным делам.

Близнецы — Осина : легкость в коммуникации и умение быстро адаптироваться.

Рак — Сосна : выносливость и стабильность в работе.

Лев — Бук : уверенность и мудрость в принятии решений.

Дева —Вяз : дисциплина и структурированность помогут избежать хаоса.

Весы — Липа : душевный комфорт и гармония в отношениях.

Скорпион — Смерека : устойчивость и способность завершить начатое.

Стрелец – Клен : вдохновение и новые идеи для развития.

Козерог — Рябина : эмоциональная искренность и забота о близких.

Водолей — Яблоня : оптимизм и внутренняя легкость.

Рыбы — Слива: чувствительность и душевный баланс.

24 сентября 2025 будет способствовать сочетанию уверенности и равновесия. Деревья-покровители помогут принимать правильные решения, поддерживать гармонию во взаимоотношениях и двигаться вперед с внутренним спокойствием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

