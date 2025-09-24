- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 176
- Время на прочтение
- 1 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 24 сентября 2025: Львам — уверенность, Весам — гармония
24 сентября 2025 года – день, когда уверенность сочетается с потребностью в равновесии.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутреннюю стабильность и наладить гармоничные отношения.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Маслина: миролюбие и стремление к покою в отношениях.
Телец — Дуб: сила и устойчивость по важным делам.
Близнецы — Осина: легкость в коммуникации и умение быстро адаптироваться.
Рак — Сосна: выносливость и стабильность в работе.
Лев — Бук: уверенность и мудрость в принятии решений.
Дева —Вяз: дисциплина и структурированность помогут избежать хаоса.
Весы — Липа: душевный комфорт и гармония в отношениях.
Скорпион — Смерека: устойчивость и способность завершить начатое.
Стрелец – Клен: вдохновение и новые идеи для развития.
Козерог — Рябина: эмоциональная искренность и забота о близких.
Водолей — Яблоня: оптимизм и внутренняя легкость.
Рыбы — Слива: чувствительность и душевный баланс.
24 сентября 2025 будет способствовать сочетанию уверенности и равновесия. Деревья-покровители помогут принимать правильные решения, поддерживать гармонию во взаимоотношениях и двигаться вперед с внутренним спокойствием.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
