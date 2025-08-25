Кельтский гороскоп деревьев на 25–31 августа 2025 года: Львам — гибкость, Козорогам — устойчивость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, сочетающая ритмы природы с внутренним миром человека. Каждый знак зодиака имеет свое дерево-покровитель, отражающий характер, энергию и жизненные ориентиры. В период с 25 по 31 августа 2025 г. деревья помогут лучше понять себя, увидеть направления для развития и найти баланс между внешним и внутренним.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Деревья-покровители недели:

Овен — Ясен : открытие новых идей, ясность мысли и прямое действие

Телец — Яблоня : тепло в отношениях, закрытие циклов с душой и удовольствием

Близнецы — Орех : вдохновение через самовыражение и тепло общения

Рак — Вяз : организованное завершение дел, структурированная чувственность.

Лев — Осина : гибкость в отношениях, готовность изменить отношение, не суть

Дева — Кипарис : сила спокойно завершить и очистить путь для нового

Весы — Рябина : забота и доверие в прощальных действиях, нежный прощальный толчок

Скорпион — Липа : внутреннее успокоение, гармония завершения глубинных процессов.

Стрелец — Инжир : комфорт в прощании, тепло в новом открывании дверей.

Козерог — Смерека : устойчивость даже в завершении — опора для будущего

Водолей — Ива : творчество в прощальных жестах, легкость движений вперед

Рыбы — Плющ: душевное связывание с прошлым, духовное переплетение эмоций

25-31 августа 2025 года - неделя гармонии завершения и вдохновения новых начал. Деревья-покровители помогают соединить тепло прощания с открытостью грядущего. Это период, когда отпустить – не значит забыть, а идти вперед – не теряя душевного комфорта.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

