Кельтский гороскоп деревьев на 25–31 августа 2025 года: Львам — гибкость, Козорогам — устойчивость
25–31 августа 2025 года – неделя завершения лета, когда легкость интуиции сочетается с ясностью завершения. Это время, чтобы почувствовать внутреннюю свободу, отпустить то, что отжило, и одновременно выбрать новые направления с чуткостью и вдохновением.
Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, сочетающая ритмы природы с внутренним миром человека. Каждый знак зодиака имеет свое дерево-покровитель, отражающий характер, энергию и жизненные ориентиры. В период с 25 по 31 августа 2025 г. деревья помогут лучше понять себя, увидеть направления для развития и найти баланс между внешним и внутренним.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Деревья-покровители недели:
Овен — Ясен: открытие новых идей, ясность мысли и прямое действие
Телец — Яблоня: тепло в отношениях, закрытие циклов с душой и удовольствием
Близнецы — Орех: вдохновение через самовыражение и тепло общения
Рак — Вяз: организованное завершение дел, структурированная чувственность.
Лев — Осина: гибкость в отношениях, готовность изменить отношение, не суть
Дева — Кипарис: сила спокойно завершить и очистить путь для нового
Весы — Рябина: забота и доверие в прощальных действиях, нежный прощальный толчок
Скорпион — Липа: внутреннее успокоение, гармония завершения глубинных процессов.
Стрелец — Инжир: комфорт в прощании, тепло в новом открывании дверей.
Козерог — Смерека: устойчивость даже в завершении — опора для будущего
Водолей — Ива: творчество в прощальных жестах, легкость движений вперед
Рыбы — Плющ: душевное связывание с прошлым, духовное переплетение эмоций
25-31 августа 2025 года - неделя гармонии завершения и вдохновения новых начал. Деревья-покровители помогают соединить тепло прощания с открытостью грядущего. Это период, когда отпустить – не значит забыть, а идти вперед – не теряя душевного комфорта.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
