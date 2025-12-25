Кельтский гороскоп деревьев на 25 декабря 2025: день тихой радости, обновления и внутреннего света

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

После дня внутреннего дома и защиты наступает момент светлого тепла. В кельтской традиции этот день связан не с активностью, а с ощущением: свет возвращается, жизнь продолжается и в этом уже есть надежда.

Деревья 25 декабря поддерживают обновление, внутреннюю мягкость и способность радоваться без напряжения — тихо, глубоко, по-настоящему.

Гороскоп на 25 декабря 2025 года

Овен — Береза

Очистка, новое начало.

Прогноз: Внутри возникает чувство чистого листа. День подходит для внутреннего перезапуска и формирования нового умысла.

Телец — Рябина

Защита, внутренняя сила, интуиция.

Прогноз: Вы чувствуете себя более защищенными. День помогает сохранить равновесие и не поддаваться внешнему шуму.

Близнецы — Вяз

Ответственность, связь поколений.

Прогноз: Вы задумываетесь о более глубоких смыслах — семье, корнях, традициях. День способствует теплым разговорам и памяти.

Рак — Ольха

Поддержка, эмоциональная стойкость.

Прогноз: Вы ощущаете внутреннюю опору. Добрый день для заботы о близких и спокойное пребывание вместе.

Лев — Падуб

Устойчивость в темноте, защита света.

Прогноз: Вы чувствуете свою силу без необходимости демонстрации. День о внутреннем достоинстве и покое.

Дева — Тростник

Глубина, внутренний слух.

Прогноз: Вы внимательны к мелочам и скрытым смыслам. День подходит для тихих раздумий и внутренних открытий.

Весы — Клен

Равновесие, красота, гибкость.

Прогноз: День приносит чувство гармонии. Вы легко находите баланс между своими желаниями и потребностями других.

Скорпион — Тис

Переход, глубокая трансформация.

Прогноз: Внутри завершается важный процесс. Это не конец, а спокойный переход на другой уровень.

Стрелец — Яблоня дикая

Радость, простота, щедрость.

Прогноз: День приносит лёгкость и тепло. Хорошо позволить себе радость без пояснений и больших планов.

Козерог — Ель

Выносливость, защита, стабильность.

Прогноз: Вы сохраняете внутреннюю силу даже в покое. День поддерживает медленное восстановление и укрепление ресурса.

Водолей — Плющ

Связь, верность, поддержка.

Прогноз: Вы чувствуете, кто действительно рядом. День способствует доверию и мягкому сотрудничеству без давления.

Рыбы — Верес

Надежда, внутренний свет.

Прогноз: День наполняет тихой надеждой. Вы чувствуете, что даже в простых вещах есть смысл и тепло.

25 декабря — день светлой тишины и спокойной радости. Кельтские деревья в этот день напоминают: не все новое приходит из-за усилий. Часто оно рождается там, где есть принятие, тепло и благодарность за то, что уже есть.