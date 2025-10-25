- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 25 октября 2025: Девам — гармония, Рыбам — мягкое восстановление
25 октября 2025 г. настраивает на внутреннее чутье и внимательность к деталям. Это день, когда решения рождаются не из-за напряжения, а из-за осознания и тишины.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают сохранять внутреннюю цельность и не утратить свой ритм посреди наружного замедления.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Ясен: сосредоточенность, ясность и постепенная наработка результата.
Телец — Ива: нежность и чувствительное отношение к собственным потребностям.
Близнецы — Рябина: душевное тепло и мягкая, дружеская поддержка.
Рак — Кипарис: внутренняя собранность и эмоциональная стойкость.
Лев — Липа: доброта, тепло и забота о близкой среде.
Дева — Маслина: гармония, дипломатичность и сохранение внутреннего баланса.
Весы — Смерека: тихая сила, самодисциплина и верность себе.
Скорпион — Бук: зрелость, стабильность и умение держать внутренний фокус.
Стрелец — Осина: легкость, расслабленная адаптивность без давления.
Козерог — Дуб: устойчивость, внутренний каркас и уверенность в направлении.
Водолей — Клен: гибкое мышление, новые идеи и вдохновение.
Рыбы — Слива: нежное эмоциональное восстановление, очищение и покой.
25 октября 2025 года — день, когда важно не ускорять события. Подлинный прогресс происходит внутри: в понимании своих границ, состояний и потребностей. Деревья в этот день поддерживают мягкую трансформацию без надрыва.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
