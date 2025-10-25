Кельтский гороскоп деревьев на 25 октября 2025: Девам — гармония, Рыбам — мягкое восстановление

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают сохранять внутреннюю цельность и не утратить свой ритм посреди наружного замедления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Ясен : сосредоточенность, ясность и постепенная наработка результата.

Телец — Ива : нежность и чувствительное отношение к собственным потребностям.

Близнецы — Рябина : душевное тепло и мягкая, дружеская поддержка.

Рак — Кипарис : внутренняя собранность и эмоциональная стойкость.

Лев — Липа : доброта, тепло и забота о близкой среде.

Дева — Маслина : гармония, дипломатичность и сохранение внутреннего баланса.

Весы — Смерека : тихая сила, самодисциплина и верность себе.

Скорпион — Бук : зрелость, стабильность и умение держать внутренний фокус.

Стрелец — Осина : легкость, расслабленная адаптивность без давления.

Козерог — Дуб : устойчивость, внутренний каркас и уверенность в направлении.

Водолей — Клен : гибкое мышление, новые идеи и вдохновение.

Рыбы — Слива: нежное эмоциональное восстановление, очищение и покой.

25 октября 2025 года — день, когда важно не ускорять события. Подлинный прогресс происходит внутри: в понимании своих границ, состояний и потребностей. Деревья в этот день поддерживают мягкую трансформацию без надрыва.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

