Астрология
174
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 25 октября 2025: Девам — гармония, Рыбам — мягкое восстановление

25 октября 2025 г. настраивает на внутреннее чутье и внимательность к деталям. Это день, когда решения рождаются не из-за напряжения, а из-за осознания и тишины.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогают сохранять внутреннюю цельность и не утратить свой ритм посреди наружного замедления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Ясен: сосредоточенность, ясность и постепенная наработка результата.

  • Телец — Ива: нежность и чувствительное отношение к собственным потребностям.

  • Близнецы — Рябина: душевное тепло и мягкая, дружеская поддержка.

  • Рак — Кипарис: внутренняя собранность и эмоциональная стойкость.

  • Лев — Липа: доброта, тепло и забота о близкой среде.

  • Дева — Маслина: гармония, дипломатичность и сохранение внутреннего баланса.

  • Весы — Смерека: тихая сила, самодисциплина и верность себе.

  • Скорпион — Бук: зрелость, стабильность и умение держать внутренний фокус.

  • Стрелец — Осина: легкость, расслабленная адаптивность без давления.

  • Козерог — Дуб: устойчивость, внутренний каркас и уверенность в направлении.

  • Водолей — Клен: гибкое мышление, новые идеи и вдохновение.

  • Рыбы — Слива: нежное эмоциональное восстановление, очищение и покой.

25 октября 2025 года — день, когда важно не ускорять события. Подлинный прогресс происходит внутри: в понимании своих границ, состояний и потребностей. Деревья в этот день поддерживают мягкую трансформацию без надрыва.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

174
