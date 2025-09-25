ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 25 сентября 2025 г.: Близнецам — легкость, Козорогам — стабильность

25 сентября 2025 года — день, когда следует объединить открытость и жизнерадостность со стремлением к порядку и надежности.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители помогут сбалансировать внутренний мир и внешние задачи.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила и решительность в ключевых вопросах.

  • Телец — Бук: мудрость и стратегичность в планировании.

  • Близнецы — Осина: легкость в действиях и гибкость во взаимоотношениях.

  • Рак — Слива: чувствительность и нежность в общении.

  • Лев — Яблоня: вдохновляющие окружение тепло и оптимизм.

  • Дева — Рябина: забота о других и искренность в намерениях.

  • Весы — Маслина: гармония и миролюбие во взаимоотношениях.

  • Скорпион — Смерека: выносливость и способность сосредоточиться на важном.

  • Стрелец — Клен: вдохновение и новые идеи для развития.

  • Козерог — Вяз: стабильность и уверенность в собственных силах.

  • Водолей — Липа: душевный комфорт и легкость в общении.

  • Рыбы — Сосна: выдержка и равновесие во внутреннем мире.

25 сентября 2025 будет способствовать ясности и уверенности. Деревья-покровители помогут найти гармонию между легкостью в делах и стабильностью в планах, чтобы день был продуктивным и спокойным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

