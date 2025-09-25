Кельтский гороскоп деревьев на 25 сентября 2025 г.: Близнецам — легкость, Козорогам — стабильность

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители помогут сбалансировать внутренний мир и внешние задачи.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила и решительность в ключевых вопросах.

Телец — Бук : мудрость и стратегичность в планировании.

Близнецы — Осина : легкость в действиях и гибкость во взаимоотношениях.

Рак — Слива : чувствительность и нежность в общении.

Лев — Яблоня : вдохновляющие окружение тепло и оптимизм.

Дева — Рябина : забота о других и искренность в намерениях.

Весы — Маслина : гармония и миролюбие во взаимоотношениях.

Скорпион — Смерека : выносливость и способность сосредоточиться на важном.

Стрелец — Клен : вдохновение и новые идеи для развития.

Козерог — Вяз : стабильность и уверенность в собственных силах.

Водолей — Липа : душевный комфорт и легкость в общении.

Рыбы — Сосна: выдержка и равновесие во внутреннем мире.

25 сентября 2025 будет способствовать ясности и уверенности. Деревья-покровители помогут найти гармонию между легкостью в делах и стабильностью в планах, чтобы день был продуктивным и спокойным.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

