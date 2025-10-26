Кельтский гороскоп деревьев на 26 октября 2025: Весам – душевный баланс, Скорпионам – внутренняя опора

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день указывают не на действие, а на более глубокое чувство себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Маслина : принятие, примирение и мягкое выравнивание состояния.

Телец — Осина : легкая очистка от напряжения, гибкость и восстановление.

Близнецы — Липа : эмоциональное тепло, доброжелательность и тихий комфорт.

Рак — Клен : ясность в намерениях и мягкое возвращение к внутреннему равновесию.

Лев — Рябина : душевный свет, поддержка и сердечность.

Дева — Смерека : структурная тишина, собранность и внимание к себе.

Весы — Ива : естественный баланс, интуиция и эмоциональная гибкость.

Скорпион — Ясень : внутренняя опора, глубина и готовность к трансформации.

Стрелец — Бук : спокойная уверенность в пройденном пути.

Козерог — Кипарис : изнутри управляемая сила и выносливая сосредоточенность.

Водолей — Дуб : возвращение внутренней ясности и собственной позиции.

Рыбы — Сосна: мягкая очистка и легкое обновление эмоционального состояния.

26 октября 2025 года – день мягкого перехода. Он не требует активности, а только честности с собой: почувствовать, где вы отпустили, а где еще держитесь. Деревья-покровители в этот день поддерживают тихую силу, которая рождается из осознанности.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.