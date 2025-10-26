- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 26 октября 2025: Весам – душевный баланс, Скорпионам – внутренняя опора
26 октября 2025 года – день подготовки и мягкого подведения. Энергия успокаивается, давая возможность увидеть, что уже отработано, а что еще требует внимания. Природа как бы успокаивает звук, приглашая к внутренней честности.
Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день указывают не на действие, а на более глубокое чувство себя.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Маслина: принятие, примирение и мягкое выравнивание состояния.
Телец — Осина: легкая очистка от напряжения, гибкость и восстановление.
Близнецы — Липа: эмоциональное тепло, доброжелательность и тихий комфорт.
Рак — Клен: ясность в намерениях и мягкое возвращение к внутреннему равновесию.
Лев — Рябина: душевный свет, поддержка и сердечность.
Дева — Смерека: структурная тишина, собранность и внимание к себе.
Весы — Ива: естественный баланс, интуиция и эмоциональная гибкость.
Скорпион — Ясень: внутренняя опора, глубина и готовность к трансформации.
Стрелец — Бук: спокойная уверенность в пройденном пути.
Козерог — Кипарис: изнутри управляемая сила и выносливая сосредоточенность.
Водолей — Дуб: возвращение внутренней ясности и собственной позиции.
Рыбы — Сосна: мягкая очистка и легкое обновление эмоционального состояния.
26 октября 2025 года – день мягкого перехода. Он не требует активности, а только честности с собой: почувствовать, где вы отпустили, а где еще держитесь. Деревья-покровители в этот день поддерживают тихую силу, которая рождается из осознанности.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
