ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 26 октября 2025: Весам – душевный баланс, Скорпионам – внутренняя опора

26 октября 2025 года – день подготовки и мягкого подведения. Энергия успокаивается, давая возможность увидеть, что уже отработано, а что еще требует внимания. Природа как бы успокаивает звук, приглашая к внутренней честности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа в этот день указывают не на действие, а на более глубокое чувство себя.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Маслина: принятие, примирение и мягкое выравнивание состояния.

  • Телец — Осина: легкая очистка от напряжения, гибкость и восстановление.

  • Близнецы — Липа: эмоциональное тепло, доброжелательность и тихий комфорт.

  • Рак — Клен: ясность в намерениях и мягкое возвращение к внутреннему равновесию.

  • Лев — Рябина: душевный свет, поддержка и сердечность.

  • Дева — Смерека: структурная тишина, собранность и внимание к себе.

  • Весы — Ива: естественный баланс, интуиция и эмоциональная гибкость.

  • Скорпион — Ясень: внутренняя опора, глубина и готовность к трансформации.

  • Стрелец — Бук: спокойная уверенность в пройденном пути.

  • Козерог — Кипарис: изнутри управляемая сила и выносливая сосредоточенность.

  • Водолей — Дуб: возвращение внутренней ясности и собственной позиции.

  • Рыбы — Сосна: мягкая очистка и легкое обновление эмоционального состояния.

26 октября 2025 года – день мягкого перехода. Он не требует активности, а только честности с собой: почувствовать, где вы отпустили, а где еще держитесь. Деревья-покровители в этот день поддерживают тихую силу, которая рождается из осознанности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное — позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie