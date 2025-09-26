ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 26 сентября 2025 года: Ракам — нежность, Стрельцам — решительность

26 сентября 2025 года — день, когда важно сочетать чувствительность с уверенными действиями.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака обрести баланс между внутренними эмоциями и внешней активностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Кипарис: внутренняя уравновешенность и сила духа.

  • Телец — Бук: мудрость и стратегичность в планировании.

  • Близнецы — Осина: гибкость и открытость к новому.

  • Рак — Липа: нежность, забота и душевная гармония.

  • Лев — Дуб: уверенность и решительность в действиях.

  • Дева — Маслина: миролюбие и способность поддерживать гармонию.

  • Весы — Сосна: выдержка и стабильность в сложных вопросах.

  • Скорпион — Рябина: искренность и сила эмоций.

  • Стрелец — Клен: решительность и вдохновение для движения вперед.

  • Козерог — Смерека: устойчивость и надежность в важных делах.

  • Водолей — Яблоня: тепло и искренность в отношениях.

  • Рыбы — Слива: внутренний баланс и покой в душе.

26 сентября 2025 года будет способствовать гармонии между действием и ощущением. Деревья-покровители помогут избегать чрезмерных эмоций, обрести уверенность и сохранить равновесие в важных делах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

