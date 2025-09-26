Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака обрести баланс между внутренними эмоциями и внешней активностью.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Кипарис : внутренняя уравновешенность и сила духа.

Телец — Бук : мудрость и стратегичность в планировании.

Близнецы — Осина : гибкость и открытость к новому.

Рак — Липа : нежность, забота и душевная гармония.

Лев — Дуб : уверенность и решительность в действиях.

Дева — Маслина : миролюбие и способность поддерживать гармонию.

Весы — Сосна : выдержка и стабильность в сложных вопросах.

Скорпион — Рябина : искренность и сила эмоций.

Стрелец — Клен : решительность и вдохновение для движения вперед.

Козерог — Смерека : устойчивость и надежность в важных делах.

Водолей — Яблоня : тепло и искренность в отношениях.

Рыбы — Слива: внутренний баланс и покой в душе.

26 сентября 2025 года будет способствовать гармонии между действием и ощущением. Деревья-покровители помогут избегать чрезмерных эмоций, обрести уверенность и сохранить равновесие в важных делах.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

