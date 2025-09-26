- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 159
- Время на прочтение
- 1 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 26 сентября 2025 года: Ракам — нежность, Стрельцам — решительность
26 сентября 2025 года — день, когда важно сочетать чувствительность с уверенными действиями.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут каждому знаку зодиака обрести баланс между внутренними эмоциями и внешней активностью.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Кипарис: внутренняя уравновешенность и сила духа.
Телец — Бук: мудрость и стратегичность в планировании.
Близнецы — Осина: гибкость и открытость к новому.
Рак — Липа: нежность, забота и душевная гармония.
Лев — Дуб: уверенность и решительность в действиях.
Дева — Маслина: миролюбие и способность поддерживать гармонию.
Весы — Сосна: выдержка и стабильность в сложных вопросах.
Скорпион — Рябина: искренность и сила эмоций.
Стрелец — Клен: решительность и вдохновение для движения вперед.
Козерог — Смерека: устойчивость и надежность в важных делах.
Водолей — Яблоня: тепло и искренность в отношениях.
Рыбы — Слива: внутренний баланс и покой в душе.
26 сентября 2025 года будет способствовать гармонии между действием и ощущением. Деревья-покровители помогут избегать чрезмерных эмоций, обрести уверенность и сохранить равновесие в важных делах.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
