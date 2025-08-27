ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 27 августа 2025: Львам — эмоциональный баланс, Рыбам — внутреннее спокойствие.

27 августа 2025 года – день, когда гармония эмоций сочетается с глубинным чувством.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Природа поддерживает ясность в действии, помогает оставаться чувствительными, выдержанными и проницательными. Деревья-покровители кельтского гороскопа деревьев придают силы сохранять равновесие и чувствовать гармонию даже в мелочах.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен – Осина: легкость в выражении чувств и способность адаптироваться к настроениям.

  • Телец - Береза: чувство обновления, душевная легкость и мир в сердце.

  • Близнецы – Клен: яркость эмоций, творческий подъем в общении.

  • Рак – Каштан: тепло в семейных отношениях, способность подарить поддержку.

  • Лев – Вяз: структура в эмоциях, ясное чувство собственного центра.

  • Дева - Рябина: чувствительность к мелочам, лечение из-за заботы.

  • Весы - Осина: внутреннее равновесие, дипломатичность в отношениях.

  • Скорпион – Клен: глубина эмоций, творческий прорыв в чувствах.

  • Стрелец - Каштан: щедрость в действиях, способность вдохновлять через тепло.

  • Козерог - Самшит: дисциплина в эмоциях, правильное направление внутреннего ресурса.

  • Водолей — вяз: логичность в чувствах, умение структурировать внутренний мир.

  • Рыбы - Плющ: глубокая чувствительность, эмоциональная поддержка и способность обретать внутреннее спокойствие.

27 августа — день, когда чувственность нуждается в структуре и силе покоя. Деревья-покровители помогают соединить баланс и ясность, а также напоминают: даже тончайшие чувства имеют значение и могут стать внутренним источником силы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

