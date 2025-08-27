- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 27 августа 2025: Львам — эмоциональный баланс, Рыбам — внутреннее спокойствие.
27 августа 2025 года – день, когда гармония эмоций сочетается с глубинным чувством.
Природа поддерживает ясность в действии, помогает оставаться чувствительными, выдержанными и проницательными. Деревья-покровители кельтского гороскопа деревьев придают силы сохранять равновесие и чувствовать гармонию даже в мелочах.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен – Осина: легкость в выражении чувств и способность адаптироваться к настроениям.
Телец - Береза: чувство обновления, душевная легкость и мир в сердце.
Близнецы – Клен: яркость эмоций, творческий подъем в общении.
Рак – Каштан: тепло в семейных отношениях, способность подарить поддержку.
Лев – Вяз: структура в эмоциях, ясное чувство собственного центра.
Дева - Рябина: чувствительность к мелочам, лечение из-за заботы.
Весы - Осина: внутреннее равновесие, дипломатичность в отношениях.
Скорпион – Клен: глубина эмоций, творческий прорыв в чувствах.
Стрелец - Каштан: щедрость в действиях, способность вдохновлять через тепло.
Козерог - Самшит: дисциплина в эмоциях, правильное направление внутреннего ресурса.
Водолей — вяз: логичность в чувствах, умение структурировать внутренний мир.
Рыбы - Плющ: глубокая чувствительность, эмоциональная поддержка и способность обретать внутреннее спокойствие.
27 августа — день, когда чувственность нуждается в структуре и силе покоя. Деревья-покровители помогают соединить баланс и ясность, а также напоминают: даже тончайшие чувства имеют значение и могут стать внутренним источником силы.
