Кельтский гороскоп деревьев на 27 декабря 2025: день мягкой очистки и освобождения пространства.

Энергия дня становится более прозрачной. Это время, когда, естественно, хочется освободить пространство — в мыслях, эмоциях, быту.

Кельтские деревья 27 декабря помогают отсеять несущественное, сохранить главное и не нести с собой обузу в финальные дни года.

Гороскоп на 27 декабря 2025 года

Овен — Береза

Очистка, новый внутренний старт.

Прогноз: День помогает отпустить напряжение. Вы готовы начать с более чистым чувством себя, без старых эмоциональных наслоений.

Телец — Дуб

Устойчивость, опора, внутренняя безопасность.

Прогноз: Вы держитесь крепко. День подтверждает: основы надежны, и нет нужды все контролировать.

Близнецы — Клен

Гибкость, баланс, адаптация.

Прогноз: Вы легко подстраиваетесь к переменам. День способствует простым решениям и легкому общению.

Рак — Бузина

Очистка, завершение эмоционального цикла.

Прогноз: Пора окончательно отпустить старую обиду или тревогу. Это освободит много внутреннего пространства.

Лев — Кедр

Достоинство, внутренняя сила.

Прогноз: Вы чувствуете себя целостно. День не требует действий – достаточно быть собой и сохранять внутреннее равновесие.

Дева — Тростник

Глубина, внутренний слух.

Прогноз: Вы лучше слышите себя. День подходит для тишины, наблюдения и тонкого анализа без спешки.

Весы — Яблоня

Тепло, примирение, мягкость.

Прогноз: День приносит сердечность. Хорошо восстанавливать отношения или просто быть рядом с теми, с кем легко.

Скорпион — Терн

Пределы, защита, внутренняя собранность.

Прогноз: Вы ясно понимаете, где проходят ваши границы. День помогает не тратить энергию на излишнее.

Стрелец — Ясень

Путь, видение, развитие.

Прогноз: Внутри формируется более четкое понимание направления. Не нужно действовать – достаточно осознать.

Козерог — Ель

Выносливость, защита, стабильность.

Прогноз: Вы сохраняете силу даже в тишине. День способствует возобновлению и спокойному завершению дел.

Водолей — Плющ

Связь, поддержка, верность себе.

Прогноз: Вы чувствуете, кто и что для вас действительно важно. День для мягкого укрепления связей.

Рыбы — Верес

Надежда, внутренний свет.

Прогноз: День наполняет спокойной верой в будущее. Даже маленькие знаки дают чувство смысла.

27 декабря - день очищения и освобождения пространства перед финалом года. Кельтские деревья помогают отпустить лишнее без драм и сохранить только то, что действительно имеет ценность. Именно так возникает легкость перед новым этапом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

