Кельтский гороскоп деревьев на 27 октября – 2 ноября 2025: Девам – внутренняя ясность, Рыбам – глубинное восстановление
Эта неделя проходит в самом канун Самайна — периода, когда внешний шум стихает, а внутреннее звучит громче. С 27 октября по 2 ноября энергия устремляется внутрь: к глубинной интуиции, медленному переосознанию и мягкому отпуску.
Деревья-покровители кельтского гороскопа символически напоминают: корни важнее кроны. Настоящая опора – не в событиях, а в том, что внутри вас.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для знаков зодиака
Для Овнов на этой неделе проводником становится ясень , что помогает собрать внутреннюю силу в тишине. Не спешка, а внутреннее созревание откроет правильные шаги.
Тельцы находятся под защитой ивы, мягко выравнивающей эмоции и обучающей гибкости. Эта неделя — о принятии, а не контроле.
Для Близнецов неделя проходит под энергией сосны: очищение мыслей, возвращение спокойного дыхания и уменьшение информационного шума.
Ракам покровительствует кипарис, дающий внутреннюю собранность и стабильность, укрепляя контакт с собой.
Львов сопровождает липа: меньше демонстративной силы — больше теплоты и нежности, возвращение к источникам, которые питают душу.
Для Дев на этой неделе работает маслина, символ мудрости и мягкого прояснения. Ответы приходят не разумом, а ощущением "я знаю".
Весов ведет ель, напоминая о необходимости внутреннего порядка: гармония приходит там, где есть внутренняя опора.
Скорпионам достается дуб — глубинная выносливость и тихая сила, не требующая никаких доказательств. Это время медленной трансформации.
Стрельцам помогает осина, способствующая отпуску лишнего и более легким переходам без борьбы.
Козерогам резонирует бук: стратегичность, внутренний вектор и способность стоять на своем даже в тишине.
Водолеев поддерживает рябина: теплый свет, помогающий не обезличивать чувства, а проживать их мягко и откровенно.
Рыбам этой недели отвечает слива – символ очищения, внутренней нежности и тихого эмоционального обновления.
Эта неделя перед Самайном учит не действовать, а позволять состояться. Энергия углубляется и требует не поиска результатов, а возвращения к себе. Деревья напоминают: когда мы молчим — прорастает то, что давно ждало тишины.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
