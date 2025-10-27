Кельтский гороскоп деревьев на 27 октября – 2 ноября 2025: Девам – внутренняя ясность, Рыбам – глубинное восстановление

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа символически напоминают: корни важнее кроны. Настоящая опора – не в событиях, а в том, что внутри вас.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для знаков зодиака

Для Овнов на этой неделе проводником становится ясень , что помогает собрать внутреннюю силу в тишине. Не спешка, а внутреннее созревание откроет правильные шаги.

Тельцы находятся под защитой ивы, мягко выравнивающей эмоции и обучающей гибкости. Эта неделя — о принятии, а не контроле.

Для Близнецов неделя проходит под энергией сосны: очищение мыслей, возвращение спокойного дыхания и уменьшение информационного шума.

Ракам покровительствует кипарис, дающий внутреннюю собранность и стабильность, укрепляя контакт с собой.

Львов сопровождает липа: меньше демонстративной силы — больше теплоты и нежности, возвращение к источникам, которые питают душу.

Для Дев на этой неделе работает маслина, символ мудрости и мягкого прояснения. Ответы приходят не разумом, а ощущением "я знаю".

Весов ведет ель, напоминая о необходимости внутреннего порядка: гармония приходит там, где есть внутренняя опора.

Скорпионам достается дуб — глубинная выносливость и тихая сила, не требующая никаких доказательств. Это время медленной трансформации.

Стрельцам помогает осина, способствующая отпуску лишнего и более легким переходам без борьбы.

Козерогам резонирует бук: стратегичность, внутренний вектор и способность стоять на своем даже в тишине.

Водолеев поддерживает рябина: теплый свет, помогающий не обезличивать чувства, а проживать их мягко и откровенно.

Рыбам этой недели отвечает слива – символ очищения, внутренней нежности и тихого эмоционального обновления.

Эта неделя перед Самайном учит не действовать, а позволять состояться. Энергия углубляется и требует не поиска результатов, а возвращения к себе. Деревья напоминают: когда мы молчим — прорастает то, что давно ждало тишины.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

