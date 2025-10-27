Кельтский гороскоп деревьев на 27 октября 2025: Овнам – сосредоточенность, Рыбам – внутренняя мягкость

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Осень входит в глубочайшую фазу, где тишина становится проводником, а внутреннее чувство — точнее логики.

27 октября 2025 года — это день, когда энергия разворачивается внутрь: не наружу, а к собственным корням. Деревья-покровители этого дня помогают ощутить сопротивление, снять напряжение и подготовиться к периоду Самайна — времени интуиции, осознания и внутренних изменений.

Деревья-покровители

Овен — Смерека : сосредоточенность, внутренняя дисциплина и ясный внутренний стержень.

Телец — Рябина : эмоциональное тепло, заботливость и мягкий контакт с окружающими.

Близнецы — Маслина : примирение, мирность и кроткая уравновешенность.

Рак — Осина : чувствительный отпуск старых эмоций, легкая внутренняя чистота.

Лев — Липа : искренность, доброта и мягкое укрепление сердца.

Дева — Ива : тонкая интуиция, гибкость и естественное самочувствие.

Весы — Ясен : тихое духовное выравнивание, глубокое «да» самому себе.

Скорпион — Дуб : опора, глубинная сила и готовность к дальнейшим трансформациям.

Стрелец — Кипарис : внутренняя тишина, собранность и осознанность.

Козерог — Клен : структурность, спокойная планировка и чистая логика.

Водолей — Бук : мудрость, стойкое видение и чувство внутреннего направления.

Рыбы — Слива: нежность, мягкое восстановление и возвращение к внутренней гармонии.

27 октября 2025 года — это день внутреннего слушания, когда сила проявляется не в действиях, а в глубинном присутствии. Деревья-покровители поддерживают мягкий переход к периоду Самайна, готовя почву для интуиции и внутренней ясности.

