Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
240
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 27 октября 2025: Овнам – сосредоточенность, Рыбам – внутренняя мягкость

27 октября 2025 года — это день углубления в себя. Темп осени замедляется еще больше и вместо действия на первый план выходит внутренний диалог. Это подходящий момент для мягкого просмотра своих потребностей, интуитивной настройки и накопления спокойной силы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Осень входит в глубочайшую фазу, где тишина становится проводником, а внутреннее чувство — точнее логики.
27 октября 2025 года — это день, когда энергия разворачивается внутрь: не наружу, а к собственным корням. Деревья-покровители этого дня помогают ощутить сопротивление, снять напряжение и подготовиться к периоду Самайна — времени интуиции, осознания и внутренних изменений.

Деревья-покровители

  • Овен — Смерека: сосредоточенность, внутренняя дисциплина и ясный внутренний стержень.

  • Телец — Рябина: эмоциональное тепло, заботливость и мягкий контакт с окружающими.

  • Близнецы — Маслина: примирение, мирность и кроткая уравновешенность.

  • Рак — Осина: чувствительный отпуск старых эмоций, легкая внутренняя чистота.

  • Лев — Липа: искренность, доброта и мягкое укрепление сердца.

  • Дева — Ива: тонкая интуиция, гибкость и естественное самочувствие.

  • Весы — Ясен: тихое духовное выравнивание, глубокое «да» самому себе.

  • Скорпион — Дуб: опора, глубинная сила и готовность к дальнейшим трансформациям.

  • Стрелец — Кипарис: внутренняя тишина, собранность и осознанность.

  • Козерог — Клен: структурность, спокойная планировка и чистая логика.

  • Водолей — Бук: мудрость, стойкое видение и чувство внутреннего направления.

  • Рыбы — Слива: нежность, мягкое восстановление и возвращение к внутренней гармонии.

27 октября 2025 года это день внутреннего слушания, когда сила проявляется не в действиях, а в глубинном присутствии. Деревья-покровители поддерживают мягкий переход к периоду Самайна, готовя почву для интуиции и внутренней ясности.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

