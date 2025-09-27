ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 27 сентября 2025: Овнам – уверенность, Девам – внимательность.

27 сентября 2025 года - день, когда следует совместить активность с благоразумием.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутренний баланс и использовать свою энергию максимально эффективно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: уверенность и решительность в ключевых делах.

  • Телец — Маслина: гармония и миролюбие в отношениях.

  • Близнецы — Клен: новые идеи и творческий подъем.

  • Рак — Ива: эмоциональная отзывчивость и поддержка близких.

  • Лев — Осина: легкость в общении и умение адаптироваться.

  • Дева — Граб: внимательность к деталям и дисциплина.

  • Весы — Липа: душевное спокойствие и гармоничная атмосфера дома.

  • Скорпион — Бук: мудрость и дальновидность в решениях.

  • Стрелец — Вяз: структура и упорядоченность по важным делам.

  • Козерог — Смерека: выносливость и стабильность в работе.

  • Водолей — Рябина: доброта, искренность и забота о других.

  • Рыбы — Слива: нежность и внутренний баланс в отношениях.

27 сентября 2025 станет днем, когда стабильность сочетается с вдохновением. Деревья-покровители поддержат гармонию, помогут избежать эмоциональных колебаний и будут способствовать уверенным шагам к цели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

