Кельтский гороскоп деревьев на 27 сентября 2025: Овнам – уверенность, Девам – внимательность.

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутренний баланс и использовать свою энергию максимально эффективно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : уверенность и решительность в ключевых делах.

Телец — Маслина : гармония и миролюбие в отношениях.

Близнецы — Клен : новые идеи и творческий подъем.

Рак — Ива : эмоциональная отзывчивость и поддержка близких.

Лев — Осина : легкость в общении и умение адаптироваться.

Дева — Граб : внимательность к деталям и дисциплина.

Весы — Липа : душевное спокойствие и гармоничная атмосфера дома.

Скорпион — Бук : мудрость и дальновидность в решениях.

Стрелец — Вяз : структура и упорядоченность по важным делам.

Козерог — Смерека : выносливость и стабильность в работе.

Водолей — Рябина : доброта, искренность и забота о других.

Рыбы — Слива: нежность и внутренний баланс в отношениях.

27 сентября 2025 станет днем, когда стабильность сочетается с вдохновением. Деревья-покровители поддержат гармонию, помогут избежать эмоциональных колебаний и будут способствовать уверенным шагам к цели.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

