Кельтский гороскоп деревьев на 27 сентября 2025: Овнам – уверенность, Девам – внимательность.
27 сентября 2025 года - день, когда следует совместить активность с благоразумием.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как сохранить внутренний баланс и использовать свою энергию максимально эффективно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: уверенность и решительность в ключевых делах.
Телец — Маслина: гармония и миролюбие в отношениях.
Близнецы — Клен: новые идеи и творческий подъем.
Рак — Ива: эмоциональная отзывчивость и поддержка близких.
Лев — Осина: легкость в общении и умение адаптироваться.
Дева — Граб: внимательность к деталям и дисциплина.
Весы — Липа: душевное спокойствие и гармоничная атмосфера дома.
Скорпион — Бук: мудрость и дальновидность в решениях.
Стрелец — Вяз: структура и упорядоченность по важным делам.
Козерог — Смерека: выносливость и стабильность в работе.
Водолей — Рябина: доброта, искренность и забота о других.
Рыбы — Слива: нежность и внутренний баланс в отношениях.
27 сентября 2025 станет днем, когда стабильность сочетается с вдохновением. Деревья-покровители поддержат гармонию, помогут избежать эмоциональных колебаний и будут способствовать уверенным шагам к цели.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
