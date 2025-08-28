- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 28 августа 2025: Львам — порядок по делам, Рыбам — эмоциональное равновесие
28 августа 2025 года – день, когда глубинная интуиция переплетается с потоком творческого вдохновения.
Энергия природы поддерживает проницательность и открытость, помогая совмещать внутреннюю силу с яркими идеями. Деревья-покровители кельтского гороскопа дарят поддержку в этой природной динамике.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — Осина: внутренняя чувствительность, способность адаптироваться к настроению дня.
Телец - Береза: легкость обновления, душевное спокойствие, стремление к гармонии.
Близнецы – Клен: яркие идеи, легкость в коммуникации, творческий импульс.
Рак - Каштан: тепло в отношениях, чувство защиты и поддержки.
Лев – Вяз: четкая структура в проявлении чувств, установление внутреннего порядка.
Дева - Рябина: забота о деталях, исцелении из-за внимательных поступков.
Весы - Осина: гибкость во взаимодействии, дипломатический подход в отношениях.
Скорпион – Каштан: глубина эмоций, внутренняя сила и уверенное самовыражение.
Стрелец – Клен: поток вдохновения, открытие новых идей и возможностей.
Козерог - Самшит: дисциплина в ощущениях, четкое направление внутреннего ресурса.
Водолей - Вяз: гармония логики и эмоций, структурированное мышление.
Рыбы - Плющ: мягкая чувствительность, способность обрести внутреннее равновесие.
28 августа – день, когда эмоциональная глубина встречается с творческим полетом. Деревья-покровители помогают сохранить чувственную проницательность, оставаясь открытыми к новым идеям и вдохновению.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
