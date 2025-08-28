ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
78
Время на прочтение
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 28 августа 2025: Львам — порядок по делам, Рыбам — эмоциональное равновесие

28 августа 2025 года – день, когда глубинная интуиция переплетается с потоком творческого вдохновения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Энергия природы поддерживает проницательность и открытость, помогая совмещать внутреннюю силу с яркими идеями. Деревья-покровители кельтского гороскопа дарят поддержку в этой природной динамике.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

  • Овен — Осина: внутренняя чувствительность, способность адаптироваться к настроению дня.

  • Телец - Береза: легкость обновления, душевное спокойствие, стремление к гармонии.

  • Близнецы – Клен: яркие идеи, легкость в коммуникации, творческий импульс.

  • Рак - Каштан: тепло в отношениях, чувство защиты и поддержки.

  • Лев – Вяз: четкая структура в проявлении чувств, установление внутреннего порядка.

  • Дева - Рябина: забота о деталях, исцелении из-за внимательных поступков.

  • Весы - Осина: гибкость во взаимодействии, дипломатический подход в отношениях.

  • Скорпион – Каштан: глубина эмоций, внутренняя сила и уверенное самовыражение.

  • Стрелец – Клен: поток вдохновения, открытие новых идей и возможностей.

  • Козерог - Самшит: дисциплина в ощущениях, четкое направление внутреннего ресурса.

  • Водолей - Вяз: гармония логики и эмоций, структурированное мышление.

  • Рыбы - Плющ: мягкая чувствительность, способность обрести внутреннее равновесие.

28 августа – день, когда эмоциональная глубина встречается с творческим полетом. Деревья-покровители помогают сохранить чувственную проницательность, оставаясь открытыми к новым идеям и вдохновению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie