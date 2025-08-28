Кельтский гороскоп деревьев на 28 августа 2025: Львам — порядок по делам, Рыбам — эмоциональное равновесие

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Энергия природы поддерживает проницательность и открытость, помогая совмещать внутреннюю силу с яркими идеями. Деревья-покровители кельтского гороскопа дарят поддержку в этой природной динамике.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — Осина : внутренняя чувствительность, способность адаптироваться к настроению дня.

Телец - Береза : легкость обновления, душевное спокойствие, стремление к гармонии.

Близнецы – Клен : яркие идеи, легкость в коммуникации, творческий импульс.

Рак - Каштан : тепло в отношениях, чувство защиты и поддержки.

Лев – Вяз : четкая структура в проявлении чувств, установление внутреннего порядка.

Дева - Рябина : забота о деталях, исцелении из-за внимательных поступков.

Весы - Осина : гибкость во взаимодействии, дипломатический подход в отношениях.

Скорпион – Каштан : глубина эмоций, внутренняя сила и уверенное самовыражение.

Стрелец – Клен : поток вдохновения, открытие новых идей и возможностей.

Козерог - Самшит : дисциплина в ощущениях, четкое направление внутреннего ресурса.

Водолей - Вяз : гармония логики и эмоций, структурированное мышление.

Рыбы - Плющ: мягкая чувствительность, способность обрести внутреннее равновесие.

28 августа – день, когда эмоциональная глубина встречается с творческим полетом. Деревья-покровители помогают сохранить чувственную проницательность, оставаясь открытыми к новым идеям и вдохновению.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

