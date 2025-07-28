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Кельтский гороскоп деревьев на 28 июля 2025: Близнецы — вдохновенные разговоры, Раки — душевное равновесие.
28 июля энергии дня принадлежат деревьям рябине и боярышнику — они открывают сердце для честности, гармонизируют общение и помогают исцелить эмоции.
В кельтском гороскопе каждое дерево имеет уникальную энергетику, влияющую на наше настроение, решение и даже судьбу. 28 июля руководствуется энергией рябины – дерева гармонии и вдохновения, и боярышника – символа внутреннего мира, защиты и сердечной открытости. Этот день хорош для эмоционального обновления, укрепления связей и честных разговоров.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овнам – день наблюдения
Дерево: вяз
Вяз помогает замедлить темп. Не торопитесь — сегодня больше пользы будет от анализа, чем от действий. Посмотрите на ситуацию с расстояния.
Тельцам – гармония в близком
Дерево: яблоня
Яблоня призывает к теплу, красоте и душевной мягкости. Идеальное время для романтики, домашнего уюта и мелких радостей, питающих сердце.
Близнецам – вдохновение через слово
Дерево: рябина
Сегодня ваши идеи особенно веские. Рябина усиливает интуицию в коммуникации. Пишите, делитесь, учите – ваш голос имеет силу гармонизировать пространство.
Ракам – успокоение эмоций
Дерево: боярышник
Боярышник обнимает вашу чувствительную душу. Это день, когда эмоции могут успокоиться, если дать им простор. Идеальное время для внутреннего исцеления и разговоров с теми, кого вы действительно любите.
Львам — энергия глубины
Дерево: дуб
Дуб дарит вам стабильность и уверенность. День подходит для решений, формирующих будущее. У вас есть опора в себе — действуйте твердо.
Девам — структурированность в заботе
Дерево: граб
Граб усиливает ваши организаторские возможности. Вы сегодня способны создать пространство безопасности и эффективности для себя и близких. Порядок – ваш путь к покою.
Весам – душевная красота
Дерево: жимолость
Жимолость вдохновляет на утонченность в словах и жестах. Избегайте конфликтов – ваша мягкость сегодня имеет магнетическую силу.
Скорпионам – трансформация изнутри
Дерево: осина
Осина ведет вас через внутренние тени к ясности. Вы способны отпустить старые образы, если признаете их силу и сделаете шаг к себе нового.
Стрельцам – эмоциональная четкость
Дерево: каштан
Каштан помогает называть вещи своими именами. Вы способны быть честными, не теряя дружелюбия. Сегодня важно не молчать.
Козерогам – уважение к корням
Дерево: бук
Бук укореняет вас в традициях. Обратитесь к истории своего рода, к сформировавшим вас ценностям. Там — подсказка для сегодняшних решений.
Водолеям – чувствительность к миру
Дерево: липа
Липа дарит вам открытость к красоте и сопереживанию. Сегодня полезно быть рядом с вдохновляющими вас. Вы отражаете нежность.
Рыбам – покой в сердце
Дерево: тис
Тис защищает ваш внутренний мир. Избегайте перегрузки – сегодня важно беречь эмоциональные ресурсы и наполнять себя изнутри.
28 июля – день сердечной искренности и душевного уюта. Рябина активирует силу слова, боярышник — исцеляет эмоции. Будьте чутки к себе — и мир ответит тем же.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.