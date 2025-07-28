Кельтский гороскоп деревьев на 28 июля 2025: Близнецы — вдохновенные разговоры, Раки — душевное равновесие.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

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В кельтском гороскопе каждое дерево имеет уникальную энергетику, влияющую на наше настроение, решение и даже судьбу. 28 июля руководствуется энергией рябины – дерева гармонии и вдохновения, и боярышника – символа внутреннего мира, защиты и сердечной открытости. Этот день хорош для эмоционального обновления, укрепления связей и честных разговоров.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овнам – день наблюдения

Дерево: вяз

Вяз помогает замедлить темп. Не торопитесь — сегодня больше пользы будет от анализа, чем от действий. Посмотрите на ситуацию с расстояния.

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Тельцам – гармония в близком

Дерево: яблоня

Яблоня призывает к теплу, красоте и душевной мягкости. Идеальное время для романтики, домашнего уюта и мелких радостей, питающих сердце.

Близнецам – вдохновение через слово

Дерево: рябина

Сегодня ваши идеи особенно веские. Рябина усиливает интуицию в коммуникации. Пишите, делитесь, учите – ваш голос имеет силу гармонизировать пространство.

Ракам – успокоение эмоций

Дерево: боярышник

Боярышник обнимает вашу чувствительную душу. Это день, когда эмоции могут успокоиться, если дать им простор. Идеальное время для внутреннего исцеления и разговоров с теми, кого вы действительно любите.

Львам — энергия глубины

Дерево: дуб

Дуб дарит вам стабильность и уверенность. День подходит для решений, формирующих будущее. У вас есть опора в себе — действуйте твердо.

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Девам — структурированность в заботе

Дерево: граб

Граб усиливает ваши организаторские возможности. Вы сегодня способны создать пространство безопасности и эффективности для себя и близких. Порядок – ваш путь к покою.

Весам – душевная красота

Дерево: жимолость

Жимолость вдохновляет на утонченность в словах и жестах. Избегайте конфликтов – ваша мягкость сегодня имеет магнетическую силу.

Скорпионам – трансформация изнутри

Дерево: осина

Осина ведет вас через внутренние тени к ясности. Вы способны отпустить старые образы, если признаете их силу и сделаете шаг к себе нового.

Стрельцам – эмоциональная четкость

Дерево: каштан

Каштан помогает называть вещи своими именами. Вы способны быть честными, не теряя дружелюбия. Сегодня важно не молчать.

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Козерогам – уважение к корням

Дерево: бук

Бук укореняет вас в традициях. Обратитесь к истории своего рода, к сформировавшим вас ценностям. Там — подсказка для сегодняшних решений.

Водолеям – чувствительность к миру

Дерево: липа

Липа дарит вам открытость к красоте и сопереживанию. Сегодня полезно быть рядом с вдохновляющими вас. Вы отражаете нежность.

Рыбам – покой в сердце

Дерево: тис

Тис защищает ваш внутренний мир. Избегайте перегрузки – сегодня важно беречь эмоциональные ресурсы и наполнять себя изнутри.

28 июля – день сердечной искренности и душевного уюта. Рябина активирует силу слова, боярышник — исцеляет эмоции. Будьте чутки к себе — и мир ответит тем же.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.