Кельтский гороскоп деревьев на 28 июля – 3 августа 2025: Львам — ясность мыслей, Стрельцам — выдержка в выборе

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Кельтский гороскоп деревьев — это древняя система, отражающая связь человека с природой. В этом календаре каждому дню и каждому знаку зодиака соответствует дерево, несущее свою энергию, характер и подсказки для действий. В течение недели с 28 июля по 3 августа деревья-покровители помогают восстановить душевный баланс, обрести ясность мыслей, укорениться в себе и мягко продвинуться вперед. Это время внутренней зрелости, когда решения вызревают естественно без спешки, но уверенно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овны (21 марта – 20 апреля)

Дерево недели: тополь

Ваши идеи преподносятся на новый уровень. Неделя откроет пространство для воплощения замыслов, если вы прислушиваетесь к внутреннему голосу. Доверьтесь предчувствию.

Реклама

Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Дерево недели: бук

Сила традиций и опыта станет вашей опорой. Не надо придумывать новое – вернитесь к проверенному. Это неделя, когда вы можете восстановить связь с собой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Дерево недели: орех

Вам легко удастся отделить главное от второстепенного. Орех поможет сосредоточиться, расставить приоритеты и не распыляться по пустякам.

Раки (22 июня – 22 июля)

Дерево недели: боярышник

Эмоциональное равновесие будет вашим основным ресурсом. Боярышник поможет обрести внутреннее спокойствие и уменьшить влияние внешних триггеров.

Львы (23 июля – 23 августа)

Дерево недели: каштан

Все сомнения уходят. Эта неделя подарит ясность и уверенность в выборе пути. Не стоит спешить — четкость придет тогда, когда вы успокоите внутренний шум.

Реклама

Девы (24 августа – 23 сентября)

Дерево недели: осина

Это хорошее время, чтобы освободиться от лишнего — и снаружи, и внутри. Осина помогает прояснить, что ваше, а что стоит оставить в прошлом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дерево недели: яблоня

Ваш внутренний мир ищет красоту, мир и нежность. Неделя благоприятна для бытовых перемен, душевного тепла и романтических проявлений.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Дерево недели: вяз

Неделя для глубоких инсайтов. Вы можете увидеть то, что раньше было скрыто. Воздерживайтесь от резких действий – ваша сила в сдержанности.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Дерево недели: граб

Наступает период выдержки. Граб помогает вам не суетиться, а принимать решения взвешенно. Не торопитесь — стабильность дороже скорости.

Реклама

Козероги (22 декабря – 20 января)

Дерево недели: жимолость

Жизнь зовет к красоте. Жимолость пробуждает нежность в деталях: в запахах, цветах, эстетике. Позвольте себе мягкость и вдохновение.

Водолеи (21 января – 18 февраля)

Дерево недели: ива

Эта неделя как медленная река: интуиция ведет вас без усилий. Не сопротивляйтесь, доверьтесь тому, что чувствуете — именно там правда.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Дерево недели: тис

Тис придает вам глубину и устойчивость. Вы легко увидите, что действительно важно. Не тратьте время на поверхностные вещи — углубитесь в то, что питает душу.

С 28 июля по 3 августа — период тонкой чувствительности, внутреннего выбора и эмоциональной стойкости. Деревья недели поддерживают нас в честности с собой, помогают восстановить равновесие и принять созревшие внутри решения.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .