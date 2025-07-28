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Кельтский гороскоп деревьев на 28 июля – 3 августа 2025: Львам — ясность мыслей, Стрельцам — выдержка в выборе
Эта неделя дарит нам поддержку успокаивающих, укореняющих и помогающих видеть суть деревьев. Некоторые получат вдохновение, другие — шанс найти равновесие и смело принимать решения.
Кельтский гороскоп деревьев — это древняя система, отражающая связь человека с природой. В этом календаре каждому дню и каждому знаку зодиака соответствует дерево, несущее свою энергию, характер и подсказки для действий. В течение недели с 28 июля по 3 августа деревья-покровители помогают восстановить душевный баланс, обрести ясность мыслей, укорениться в себе и мягко продвинуться вперед. Это время внутренней зрелости, когда решения вызревают естественно без спешки, но уверенно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овны (21 марта – 20 апреля)
Дерево недели: тополь
Ваши идеи преподносятся на новый уровень. Неделя откроет пространство для воплощения замыслов, если вы прислушиваетесь к внутреннему голосу. Доверьтесь предчувствию.
Тельцы (21 апреля – 20 мая)
Дерево недели: бук
Сила традиций и опыта станет вашей опорой. Не надо придумывать новое – вернитесь к проверенному. Это неделя, когда вы можете восстановить связь с собой.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Дерево недели: орех
Вам легко удастся отделить главное от второстепенного. Орех поможет сосредоточиться, расставить приоритеты и не распыляться по пустякам.
Раки (22 июня – 22 июля)
Дерево недели: боярышник
Эмоциональное равновесие будет вашим основным ресурсом. Боярышник поможет обрести внутреннее спокойствие и уменьшить влияние внешних триггеров.
Львы (23 июля – 23 августа)
Дерево недели: каштан
Все сомнения уходят. Эта неделя подарит ясность и уверенность в выборе пути. Не стоит спешить — четкость придет тогда, когда вы успокоите внутренний шум.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Дерево недели: осина
Это хорошее время, чтобы освободиться от лишнего — и снаружи, и внутри. Осина помогает прояснить, что ваше, а что стоит оставить в прошлом.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Дерево недели: яблоня
Ваш внутренний мир ищет красоту, мир и нежность. Неделя благоприятна для бытовых перемен, душевного тепла и романтических проявлений.
Скорпионы (24 октября – 22 ноября)
Дерево недели: вяз
Неделя для глубоких инсайтов. Вы можете увидеть то, что раньше было скрыто. Воздерживайтесь от резких действий – ваша сила в сдержанности.
Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)
Дерево недели: граб
Наступает период выдержки. Граб помогает вам не суетиться, а принимать решения взвешенно. Не торопитесь — стабильность дороже скорости.
Козероги (22 декабря – 20 января)
Дерево недели: жимолость
Жизнь зовет к красоте. Жимолость пробуждает нежность в деталях: в запахах, цветах, эстетике. Позвольте себе мягкость и вдохновение.
Водолеи (21 января – 18 февраля)
Дерево недели: ива
Эта неделя как медленная река: интуиция ведет вас без усилий. Не сопротивляйтесь, доверьтесь тому, что чувствуете — именно там правда.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Дерево недели: тис
Тис придает вам глубину и устойчивость. Вы легко увидите, что действительно важно. Не тратьте время на поверхностные вещи — углубитесь в то, что питает душу.
С 28 июля по 3 августа — период тонкой чувствительности, внутреннего выбора и эмоциональной стойкости. Деревья недели поддерживают нас в честности с собой, помогают восстановить равновесие и принять созревшие внутри решения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .