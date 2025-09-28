ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 28 сентября 2025: Весам — внутреннее равновесие, Стрельцам — вдохновение

28 сентября 2025 года – день, когда энергия гармонии сочетается с желанием двигаться вперед.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между размышлениями и действием, стабильностью и творческим вдохновением.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила и решительность в важных начинаниях.

  • Телец — Маслина: миролюбие и гармония в отношениях.

  • Близнецы — Клен: вдохновляющие и открывающие новые возможности идеи.

  • Рак — Липа: душевная нежность и комфорт в общении.

  • Лев — Осина: легкость и гибкость в переменах.

  • Дева — Сосна: выдержка и концентрация в результате.

  • Весы — Бук: внутреннее равновесие и мудрость в решениях.

  • Скорпион — Смерека: сила воли и устойчивость в сложных ситуациях.

  • Стрелец — Яблоня: вдохновение, радость и доброжелательность.

  • Козерог — Рябина: забота, преданность и искренность в действиях.

  • Водолей — Вяз: логичность и структура в мышлении.

  • Рыбы — Слива: эмоциональный баланс и внутреннее спокойствие.

28 сентября 2025 г. станет днем спокойных решений и новых идей. Деревья-покровители подскажут, как сохранить гармонию, не утрачивая вдохновения, и помогут действовать уверенно, но с душевным равновесием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

