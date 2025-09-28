- Дата публикации
Кельтский гороскоп деревьев на 28 сентября 2025: Весам — внутреннее равновесие, Стрельцам — вдохновение
28 сентября 2025 года – день, когда энергия гармонии сочетается с желанием двигаться вперед.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между размышлениями и действием, стабильностью и творческим вдохновением.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила и решительность в важных начинаниях.
Телец — Маслина: миролюбие и гармония в отношениях.
Близнецы — Клен: вдохновляющие и открывающие новые возможности идеи.
Рак — Липа: душевная нежность и комфорт в общении.
Лев — Осина: легкость и гибкость в переменах.
Дева — Сосна: выдержка и концентрация в результате.
Весы — Бук: внутреннее равновесие и мудрость в решениях.
Скорпион — Смерека: сила воли и устойчивость в сложных ситуациях.
Стрелец — Яблоня: вдохновение, радость и доброжелательность.
Козерог — Рябина: забота, преданность и искренность в действиях.
Водолей — Вяз: логичность и структура в мышлении.
Рыбы — Слива: эмоциональный баланс и внутреннее спокойствие.
28 сентября 2025 г. станет днем спокойных решений и новых идей. Деревья-покровители подскажут, как сохранить гармонию, не утрачивая вдохновения, и помогут действовать уверенно, но с душевным равновесием.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
