Кельтский гороскоп деревьев на 28 сентября 2025: Весам — внутреннее равновесие, Стрельцам — вдохновение

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут обрести баланс между размышлениями и действием, стабильностью и творческим вдохновением.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила и решительность в важных начинаниях.

Телец — Маслина : миролюбие и гармония в отношениях.

Близнецы — Клен : вдохновляющие и открывающие новые возможности идеи.

Рак — Липа : душевная нежность и комфорт в общении.

Лев — Осина : легкость и гибкость в переменах.

Дева — Сосна : выдержка и концентрация в результате.

Весы — Бук : внутреннее равновесие и мудрость в решениях.

Скорпион — Смерека : сила воли и устойчивость в сложных ситуациях.

Стрелец — Яблоня : вдохновение, радость и доброжелательность.

Козерог — Рябина : забота, преданность и искренность в действиях.

Водолей — Вяз : логичность и структура в мышлении.

Рыбы — Слива: эмоциональный баланс и внутреннее спокойствие.

28 сентября 2025 г. станет днем спокойных решений и новых идей. Деревья-покровители подскажут, как сохранить гармонию, не утрачивая вдохновения, и помогут действовать уверенно, но с душевным равновесием.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

