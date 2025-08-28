Кельтский гороскоп деревьев на 29 августа 2025: Водолеям — постоянство, Весам — ясность выбора

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Энергия природы помогает чувствовать устойчивость, воодушевление и ясность в своих действиях. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддерживают те, кто стремится оставаться сбалансированным и одновременно преданным своим идеалам.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители:

Овен — Дуб : основа для смелых начинаний и уверенность в собственных решениях.

Телец — Каштан : теплота в отношениях, стабильная поддержка от окружающих.

Близнецы — Клен : новаторские идеи, легкость в общении и вдохновение.

Рак — Ива : чувственность, способность почувствовать глубину момента и покой.

Лев — Орех : внутренняя харизма, наполненная силой и влиянием.

Дева — Инжир : практичность, реалистичность и ясность в мыслях.

Весы — Осина : способность выбрать наилучшее, баланс и внутренняя легкость.

Скорпион — Тис : стратегическая сила, стремление к преобразованию и глубина.

Стрелец — Самшит : дисциплина в действиях, ведущих к долгосрочным целям.

Козерог — Смерека : внутренняя стойкость, покой в мыслях и делах.

Водолей — Вяз : логика в эмоциях, структурированное мышление и постоянство.

Рыбы – Плющ: глубокая эмпатия, внутренний баланс и способность обнимать изменения.

29 августа — день, когда ясность и стабильность помогают двигаться вперед с уверенностью. Деревья-покровители оказывают поддержку в принятии решений, сохранении гармонии между внутренним и внешним миром и уверенности в своих действиях.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением .

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.