Кельтский гороскоп деревьев на 29 августа 2025: Водолеям — постоянство, Весам — ясность выбора
29 августа 2025 года — день, когда внутренняя уверенность и четкое понимание ситуации становятся основой для решений.
Энергия природы помогает чувствовать устойчивость, воодушевление и ясность в своих действиях. Деревья-покровители кельтского гороскопа поддерживают те, кто стремится оставаться сбалансированным и одновременно преданным своим идеалам.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители:
Овен — Дуб: основа для смелых начинаний и уверенность в собственных решениях.
Телец — Каштан: теплота в отношениях, стабильная поддержка от окружающих.
Близнецы — Клен: новаторские идеи, легкость в общении и вдохновение.
Рак — Ива: чувственность, способность почувствовать глубину момента и покой.
Лев — Орех: внутренняя харизма, наполненная силой и влиянием.
Дева — Инжир: практичность, реалистичность и ясность в мыслях.
Весы — Осина: способность выбрать наилучшее, баланс и внутренняя легкость.
Скорпион — Тис: стратегическая сила, стремление к преобразованию и глубина.
Стрелец — Самшит: дисциплина в действиях, ведущих к долгосрочным целям.
Козерог — Смерека: внутренняя стойкость, покой в мыслях и делах.
Водолей — Вяз: логика в эмоциях, структурированное мышление и постоянство.
Рыбы – Плющ: глубокая эмпатия, внутренний баланс и способность обнимать изменения.
29 августа — день, когда ясность и стабильность помогают двигаться вперед с уверенностью. Деревья-покровители оказывают поддержку в принятии решений, сохранении гармонии между внутренним и внешним миром и уверенности в своих действиях.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
