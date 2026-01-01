Кельтский гороскоп деревьев на 29 декабря 2025 — 4 января 2026: вхождение в новый ритм

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Первые дни после смены года формируют базовый ритм на ближайшие недели. Это время адаптации, проверки ощущений и коррекции ожиданий. Кельтские деревья этого периода помогают войти в новый цикл без резких решений, сохраняя ресурс, ясность и внутреннюю стойкость.

Гороскоп на 29 декабря 2025 – 4 января 2026 года

Овен — Каштан

Баланс, справедливость, внутреннее равновесие.

Прогноз: Неделя требует взвешенного подхода. Следует четко определить пределы возможностей и не брать на себя лишнее.

Реклама

Телец — Ель

Стабильность, защита, выносливость.

Прогноз: Начало года лучше жить медленно. Хорошо сосредоточиться на телесном комфорте, быту и финансовой безопасности.

Близнецы — Береза

Обновление, ясность, простота.

Прогноз: Вы легко входите в новый ритм, если не перегружаете себя информацией. Лучше выбрать один фокус.

Рак — Серебряная пихта

Безопасность, внутреннее убежище.

Прогноз: Вам важно ощущать стабильность. Неделя подходит для восстановления ресурса и минимизации внешних раздражителей.

Лев — Падуб

Устойчивость, внутреннее достоинство.

Прогноз: Вы входите в новый год без надобности что-либо доказывать. Спокойная уверенность работает лучше активности.

Реклама

Дева — Тростник

Наблюдение, внимательность.

Прогноз: Не торопитесь с решениями. Неделю следует посвятить анализу и настройке рабочего темпа.

Весы — Клен

Гибкость, баланс.

Прогноз: Вам придется корректировать планы. Успех приходит через компромиссы и реалистичные ожидания.

Скорпион — Бузина

Глубинные изменения, очищение внутренних мотивов.

Прогноз: Начало года запускает внутренний процесс переосмысления. Не стоит форсировать события.

Стрелец — Сосна

Выносливость, длинный путь.

Прогноз: Новый год следует начинать без рывков. Медленный темп поможет сберечь энергию.

Реклама

Козерог — Граб

Дисциплина, структура.

Прогноз: Вам важно быстро навести порядок в планах. Четкое расписание снижает напряжение.

Водолей — Тополь

Самосознание, внутренняя честность.

Прогноз: Вы ясно понимаете, что хотите изменить в ближайшее время. Неделя для внутренних решений не для заявлений.

Рыбы — Верес

Надежда, эмоциональная стойкость.

Прогноз: Начало года следует прожить мягко. Стабильный эмоциональный фон важнее активности.

29 декабря 2025 – 4 января 2026 года – это период вхождения в новый год и настройки темпа. Кельтские деревья советуют не спешить с глобальными целями, а сперва выстроить комфортный ритм жизни, работы и обновления.

Реклама

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят завершение войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.