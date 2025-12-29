Кельтский гороскоп деревьев на 29 декабря 2025 г.: день возведения баланса и тихих решений

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Это день внутреннего баланса между итогами и будущим. Активные действия уже не нуждаются, но появляется ясность: что забрать с собой дальше, а что оставить в завершенном цикле.

Кельтские деревья 29 декабря помогают обрести равновесие между сердцем и разумом, между принятием и готовностью к новому.

Гороскоп на 29 декабря 2025 года

Овен — Дуб

Опора, ответственность, внутренняя сила.

Прогноз: Вы ясно видите результат своих усилий. День помогает принять собственную силу без необходимости что-либо доказывать.

Телец — Каштан

Равновесие, справедливость, внутренний порядок.

Прогноз: Вам важно ощутить честность во всем. День подходит для спокойных решений и восстановления баланса.

Близнецы — Береза

Очистка, ясность, новый взгляд.

Прогноз: Вы легко отпускаете излишнее. День помогает освободить простор для новых идей.

Рак — Яблоня

Тепло, забота, эмоциональное принятие.

Прогноз: День мягкий и поддерживающий. Хорошо провести время с близкими или создать уют для себя.

Лев — Кедр

Достоинство, внутренняя цельность.

Прогноз: Вы чувствуете себя уверенно без внешнего подтверждения. День о самоуважении и покое.

Дева — Граб

Сосредоточенность, дисциплина, порядок.

Прогноз: Вы легко структурируете мнения и дела. Хороший день для финального приведения в порядок.

Весы — Олива

Мир, гармония, примирение.

Прогноз: День помогает отпустить внутренние колебания. Баланс становится естественным состоянием.

Скорпион — Терн

Пределы, защита, собранность.

Прогноз: Вы ясно знаете, что для вас неприемлемо. День помогает сохранить энергию и внутреннюю цельность.

Стрелец — Ясень

Понимание пути, перспектива.

Прогноз: Вы ясно видите направление движения. Даже без действий это дает уверенность и покой.

Козерог — Сосна

Выносливость, стабильность, покой.

Прогноз: День поддерживает возобновление сил. Вы медленно, но надежно завершаете год.

Водолей — Плющ

Связь, верность, поддержка.

Прогноз: Вы чувствуете, кто действительно остается рядом. День для укрепления важных связей.

Рыбы — Ива

Интуиция, чувствительность, принятие.

Прогноз: Вы тонко ощущаете эмоциональный фон дня. Хорошо доверять внутренним ощущениям и не торопиться.

29 декабря – день внутреннего баланса перед финалом года. Кельтские деревья помогают принять проделанное, сохранить спокойствие и не форсировать будущее. Это время, когда ясность приходит сама — без труда.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.