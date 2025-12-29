- Дата публикации
-
Категория
Астрология
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 29 декабря 2025 г.: день возведения баланса и тихих решений
29 декабря способствует окончательному упорядочению мнений и принятию спокойных, взвешенных решений в конце года.
Это день внутреннего баланса между итогами и будущим. Активные действия уже не нуждаются, но появляется ясность: что забрать с собой дальше, а что оставить в завершенном цикле.
Кельтские деревья 29 декабря помогают обрести равновесие между сердцем и разумом, между принятием и готовностью к новому.
Гороскоп на 29 декабря 2025 года
Овен — Дуб
Опора, ответственность, внутренняя сила.
Прогноз: Вы ясно видите результат своих усилий. День помогает принять собственную силу без необходимости что-либо доказывать.
Телец — Каштан
Равновесие, справедливость, внутренний порядок.
Прогноз: Вам важно ощутить честность во всем. День подходит для спокойных решений и восстановления баланса.
Близнецы — Береза
Очистка, ясность, новый взгляд.
Прогноз: Вы легко отпускаете излишнее. День помогает освободить простор для новых идей.
Рак — Яблоня
Тепло, забота, эмоциональное принятие.
Прогноз: День мягкий и поддерживающий. Хорошо провести время с близкими или создать уют для себя.
Лев — Кедр
Достоинство, внутренняя цельность.
Прогноз: Вы чувствуете себя уверенно без внешнего подтверждения. День о самоуважении и покое.
Дева — Граб
Сосредоточенность, дисциплина, порядок.
Прогноз: Вы легко структурируете мнения и дела. Хороший день для финального приведения в порядок.
Весы — Олива
Мир, гармония, примирение.
Прогноз: День помогает отпустить внутренние колебания. Баланс становится естественным состоянием.
Скорпион — Терн
Пределы, защита, собранность.
Прогноз: Вы ясно знаете, что для вас неприемлемо. День помогает сохранить энергию и внутреннюю цельность.
Стрелец — Ясень
Понимание пути, перспектива.
Прогноз: Вы ясно видите направление движения. Даже без действий это дает уверенность и покой.
Козерог — Сосна
Выносливость, стабильность, покой.
Прогноз: День поддерживает возобновление сил. Вы медленно, но надежно завершаете год.
Водолей — Плющ
Связь, верность, поддержка.
Прогноз: Вы чувствуете, кто действительно остается рядом. День для укрепления важных связей.
Рыбы — Ива
Интуиция, чувствительность, принятие.
Прогноз: Вы тонко ощущаете эмоциональный фон дня. Хорошо доверять внутренним ощущениям и не торопиться.
29 декабря – день внутреннего баланса перед финалом года. Кельтские деревья помогают принять проделанное, сохранить спокойствие и не форсировать будущее. Это время, когда ясность приходит сама — без труда.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
