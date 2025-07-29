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Кельтский гороскоп деревьев на 29 июля 2025: Овнам – новое начало, Львам – уверенность в выборе
День благоприятен для того, чтобы навести порядок в делах и чувствах. Энергия деревьев поможет найти внутреннюю опору, принять важные решения и сделать шаг к изменениям без лишней спешки.
Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, в которой каждому знаку зодиака соответствует дерево с особой энергией и символикой. Его сила может влиять на наши решения, настроение и внутреннее состояние. 29 июля деревья-покровители помогут найти равновесие, настроиться на изменения и действовать осознанно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Овны (21 марта – 20 апреля)
Дерево дня: береза
Время обновления. Береза оказывает мягкую, но уверенную поддержку в старте новых дел и отпускании лишнего. Доверяйте новым чувствам и знакам судьбы.
Тельцы (21 апреля – 20 мая)
Дерево дня: липа
Сегодня важно создать атмосферу тепла и гармонии. Липа помогает восстановить силы и ощутить радость в простых моментах.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Дерево дня: сосна
Ваши идеи получат стабильность. Сосна придает решимость и помогает удержать выбранный курс, не отвлекаясь на мелочи.
Раки (22 июня – 22 июля)
Дерево дня: ольха
Этот день подталкивает к честности с собой. Ольха поможет преодолеть сомнения и понять, что сейчас самое важное для вашего покоя.
Львы (23 июля – 23 августа)
Дерево дня: дуб
Дуб дает силу, уверенность и чувство опоры. Сегодня следует принимать решения, на которые вы долго не решались.
Девы (24 августа – 23 сентября)
Дерево дня: граб
День требует сосредоточенности. Граб поможет не распылять энергию и выдержать темп даже по сложным делам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Дерево дня: груша
Сегодня лучше посвятить время эмоциональной теплоте и взаимопониманию. Груша дарит мягкость в словах и действиях.
Скорпионы (24 октября – 22 ноября)
Дерево дня: лиственница
Лиственница открывает сердце к новому. Вы можете почувствовать легкость в общении и желание сделать первый шаг по важному делу.
Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)
Дерево дня: ива
Интуиция подскажет вам правильное направление. Ива помогает двигаться гибко, даже если путь неожиданно изменится.
Козероги (22 декабря – 20 января)
Дерево дня: рябина
Рябина поддерживает мудрые слова и меткие советы. Ваши идеи могут стать важными для других – поделитесь ими.
Водолеи (21 января – 18 февраля)
Дерево дня: тополь
Тополь поможет подняться над ситуацией и увидеть картину шире. Это день для стратегического мышления.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Дерево дня: жимолость
Жимолость пробуждает нежность и красоту в обыденности. Обращайте внимание на мелкие радости, заряжаемые энергией.
29 июля открывает простор для честных решений, внутренней силы и мягких перемен. Деревья-покровители помогут действовать взвешенно и при этом сохранить душевное спокойствие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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