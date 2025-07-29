Кельтский гороскоп деревьев на 29 июля 2025: Овнам – новое начало, Львам – уверенность в выборе

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

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Кельтский гороскоп деревьев — древняя система, в которой каждому знаку зодиака соответствует дерево с особой энергией и символикой. Его сила может влиять на наши решения, настроение и внутреннее состояние. 29 июля деревья-покровители помогут найти равновесие, настроиться на изменения и действовать осознанно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овны (21 марта – 20 апреля)

Дерево дня: береза

Время обновления. Береза оказывает мягкую, но уверенную поддержку в старте новых дел и отпускании лишнего. Доверяйте новым чувствам и знакам судьбы.

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Тельцы (21 апреля – 20 мая)

Дерево дня: липа

Сегодня важно создать атмосферу тепла и гармонии. Липа помогает восстановить силы и ощутить радость в простых моментах.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Дерево дня: сосна

Ваши идеи получат стабильность. Сосна придает решимость и помогает удержать выбранный курс, не отвлекаясь на мелочи.

Раки (22 июня – 22 июля)

Дерево дня: ольха

Этот день подталкивает к честности с собой. Ольха поможет преодолеть сомнения и понять, что сейчас самое важное для вашего покоя.

Львы (23 июля – 23 августа)

Дерево дня: дуб

Дуб дает силу, уверенность и чувство опоры. Сегодня следует принимать решения, на которые вы долго не решались.

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Девы (24 августа – 23 сентября)

Дерево дня: граб

День требует сосредоточенности. Граб поможет не распылять энергию и выдержать темп даже по сложным делам.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Дерево дня: груша

Сегодня лучше посвятить время эмоциональной теплоте и взаимопониманию. Груша дарит мягкость в словах и действиях.

Скорпионы (24 октября – 22 ноября)

Дерево дня: лиственница

Лиственница открывает сердце к новому. Вы можете почувствовать легкость в общении и желание сделать первый шаг по важному делу.

Стрельцы (23 ноября – 21 декабря)

Дерево дня: ива

Интуиция подскажет вам правильное направление. Ива помогает двигаться гибко, даже если путь неожиданно изменится.

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Козероги (22 декабря – 20 января)

Дерево дня: рябина

Рябина поддерживает мудрые слова и меткие советы. Ваши идеи могут стать важными для других – поделитесь ими.

Водолеи (21 января – 18 февраля)

Дерево дня: тополь

Тополь поможет подняться над ситуацией и увидеть картину шире. Это день для стратегического мышления.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Дерево дня: жимолость

Жимолость пробуждает нежность и красоту в обыденности. Обращайте внимание на мелкие радости, заряжаемые энергией.

29 июля открывает простор для честных решений, внутренней силы и мягких перемен. Деревья-покровители помогут действовать взвешенно и при этом сохранить душевное спокойствие.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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