Кельтский гороскоп деревьев на 29 ноября 2025: день решительных шагов и важных знаков.

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

В отличие от мягкого и интуитивного 28 ноября, энергия дня 29 ноября в кельтской системе деревьев становится более структурированной и решительной. Деревья-покровители в этот день усиливают элементы воли, ясности, умения действовать без сомнений. Одни знаки получают мощный импульс двигаться вперед, другие – напоминание о необходимости границ или трезвого анализа.

Этот день подходит для инициатив, разговоров о важном, завершения решений, от которых вы уклоняетесь.

Овен — Кедр

Сила духа, прямота, верность выбору.

Прогноз: День побуждает действовать решительно. Вы можете начать давно откладываемый процесс. Ваши решения сегодня – твердые и правильные.

Реклама

Телец — Береза

Обновление, очищение, мягкий старт с новым видением.

Прогноз: Возникает шанс освежить одну из сфер жизни. Хороший день для обновления отношений, пространства или финансовых стратегий.

Близнецы — Боярышник

Острая интуиция, проницательность, внутренние сигналы.

Прогноз: Вы можете увидеть скрытые мотивы людей. День способствует аналитике, глубоким разговорам и четкому отсечению излишнего.

Рак — Яблоня

Мягкость, красота, гармония сердца.

Прогноз: Душевные вопросы выходят на первый план. Сегодня возможно примирение, тёплая новость или поддержка с неожиданной стороны.

Лев — Рябина

Защита, духовная сила, мудрые решения.

Прогноз: Вы стоите на пороге важного выбора. Интуиция сегодня определяет правильное направление. Доверьтесь внутреннему голосу.

Реклама

Дева — Ива

Гибкость, эмоциональное течение, адаптивность.

Прогноз: День требует мягкости. Не уходите напролом — лучше почувствуйте ритм ситуации. Это принесет более легкие решения, чем ожидалось.

Весы — Ольха

Решительность, активное действие, ответственность.

Прогноз: Пора действовать, а не колебаться. Вы наконец-то почувствуете внутреннюю силу завершить важное дело. Производительность высока.

Скорпион — Бузина

Завершение цикла, трансформация, очищение.

Прогноз: Вы отпускаете что-то давно держащее. Может завершиться процесс, отношения или проект. Это откроет путь для нового.

Стрелец — Тополь

Поиск равновесия, внутренняя честность, цельность.

Прогноз: Держите баланс между желанием двигаться вперед и потребностью стабильности. День подходит для коррекции планов.

Реклама

Козерог — Орех

Стратегия, мудрость, сила нрава.

Прогноз: Вы видите заранее несколько шагов. Сегодня отличный день для планирования, переговоров и масштабного мышления.

Водолей — Дуб

Устойчивость, жесткость, несокрушимость позиции.

Прогноз: Вы получите возможность заявить о себе. День усиливает ваш авторитет. Даже сложные разговоры пройдут удачно.

Рыбы — Ясень

Воображение, расширение, духовная глубина.

Прогноз: День приносит вдохновение и новое видение. Возможна неожиданная подсказка, идея или послание интуиции.

29 ноября 2025 года отмечается активными, решительными энергиями деревьев. Для кого-то это день нового толчка, для кого-то завершение старого цикла. Деревья-покровители усиливают ясность, придают силы и показывают, где именно нужно действовать, а где отпустить и не бороться с миром.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.