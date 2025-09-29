ТСН в социальных сетях

Кельтский гороскоп деревьев на 29 сентября 2025: Ракам - гармония, Водолеям - вдохновение

29 сентября 2025 года – день, когда энергия покоя сочетается с творческими импульсами.

Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут найти вдохновение в привычных вещах, гармонизировать отношения и укрепить внутреннее равновесие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Кипарис: стабильность и уверенность в собственных решениях.

  • Телец — Дуб: решительность и сила воли по важным делам.

  • Близнецы — Маслина: миролюбие и умение сохранять покой.

  • Рак — Липа: гармония, душевное тепло и поддержка близких.

  • Лев — Бук: мудрость и здравомыслие в принятии решений.

  • Дева — Граб: внимательность к мелочам и дисциплина.

  • Весы — Яблоня: открытость и искренность в отношениях.

  • Скорпион — Вяз: сила воли и упорядоченность в действиях.

  • Стрелец — Клен: вдохновение и смелость в новых начинаниях.

  • Козерог — Смерека: устойчивость и выдержка в сложных задачах.

  • Водолей — Рябина: вдохновение, доброжелательность и духовное обновление.

  • Рыбы — Слива: эмоциональная нежность и внутреннее равновесие.

29 сентября 2025 будет способствовать внутреннему покою и творчеству. Деревья-покровители помогут обрести вдохновение, укрепить веру в собственные силы и почувствовать гармонию с окружающим миром.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

