- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 29 сентября 2025: Ракам - гармония, Водолеям - вдохновение
29 сентября 2025 года – день, когда энергия покоя сочетается с творческими импульсами.
Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут найти вдохновение в привычных вещах, гармонизировать отношения и укрепить внутреннее равновесие.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Кипарис: стабильность и уверенность в собственных решениях.
Телец — Дуб: решительность и сила воли по важным делам.
Близнецы — Маслина: миролюбие и умение сохранять покой.
Рак — Липа: гармония, душевное тепло и поддержка близких.
Лев — Бук: мудрость и здравомыслие в принятии решений.
Дева — Граб: внимательность к мелочам и дисциплина.
Весы — Яблоня: открытость и искренность в отношениях.
Скорпион — Вяз: сила воли и упорядоченность в действиях.
Стрелец — Клен: вдохновение и смелость в новых начинаниях.
Козерог — Смерека: устойчивость и выдержка в сложных задачах.
Водолей — Рябина: вдохновение, доброжелательность и духовное обновление.
Рыбы — Слива: эмоциональная нежность и внутреннее равновесие.
29 сентября 2025 будет способствовать внутреннему покою и творчеству. Деревья-покровители помогут обрести вдохновение, укрепить веру в собственные силы и почувствовать гармонию с окружающим миром.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.