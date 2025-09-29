Кельтский гороскоп деревьев на 29 сентября 2025: Ракам - гармония, Водолеям - вдохновение

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН.ua

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа помогут найти вдохновение в привычных вещах, гармонизировать отношения и укрепить внутреннее равновесие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Кипарис : стабильность и уверенность в собственных решениях.

Телец — Дуб : решительность и сила воли по важным делам.

Близнецы — Маслина : миролюбие и умение сохранять покой.

Рак — Липа : гармония, душевное тепло и поддержка близких.

Лев — Бук : мудрость и здравомыслие в принятии решений.

Дева — Граб : внимательность к мелочам и дисциплина.

Весы — Яблоня : открытость и искренность в отношениях.

Скорпион — Вяз : сила воли и упорядоченность в действиях.

Стрелец — Клен : вдохновение и смелость в новых начинаниях.

Козерог — Смерека : устойчивость и выдержка в сложных задачах.

Водолей — Рябина : вдохновение, доброжелательность и духовное обновление.

Рыбы — Слива: эмоциональная нежность и внутреннее равновесие.

29 сентября 2025 будет способствовать внутреннему покою и творчеству. Деревья-покровители помогут обрести вдохновение, укрепить веру в собственные силы и почувствовать гармонию с окружающим миром.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.