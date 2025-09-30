Кельтский гороскоп деревьев на 29 сентября — 5 октября 2025: Львам — стабильность, Рыбам — гармония

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Реклама

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше реализовать свои силы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

Овен — Дуб : сила, стойкость и решительность помогут преодолеть вызовы.

Телец — Маслина : гармония в отношениях и миролюбие в повседневных делах.

Близнецы — Осина : гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям.

Рак — Липа : душевное тепло и поддержка в важных решениях.

Лев — Бук : стабильность, мудрость и уверенность в собственных силах.

Дева — Рябина : внимательность, забота и искренность во взаимоотношениях.

Весы — Клен : новые идеи и вдохновение, ведущие к внутреннему равновесию.

Скорпион — Вяз : структурность и собранность по важным делам.

Стрелец — Смерека : выносливость и верность своим принципам.

Козерог — Бук : логика, последовательность и стабильность в целях.

Водолей — Яблоня : доброта, открытость и легкость в общении.

Рыбы — Слива: душевная гармония, нежность и покой в сердце.

29 сентября - 5 октября 2025 станет временем стабильности, восстановления и внутренней гармонии. Деревья-покровители помогут сохранить баланс между разумом и сердцем, напоминая, что даже в покое есть сила, а в простоте — глубина.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.