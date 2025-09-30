- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 261
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 29 сентября — 5 октября 2025: Львам — стабильность, Рыбам — гармония
Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 года открывает период более глубоких изменений и внутреннего обновления. Это время, когда энергия осени помогает сосредоточиться на главном, избавиться от лишнего и найти равновесие между действием и спокойствием.
Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше реализовать свои силы.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Деревья-покровители
Овен — Дуб: сила, стойкость и решительность помогут преодолеть вызовы.
Телец — Маслина: гармония в отношениях и миролюбие в повседневных делах.
Близнецы — Осина: гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям.
Рак — Липа: душевное тепло и поддержка в важных решениях.
Лев — Бук: стабильность, мудрость и уверенность в собственных силах.
Дева — Рябина: внимательность, забота и искренность во взаимоотношениях.
Весы — Клен: новые идеи и вдохновение, ведущие к внутреннему равновесию.
Скорпион — Вяз: структурность и собранность по важным делам.
Стрелец — Смерека: выносливость и верность своим принципам.
Козерог — Бук: логика, последовательность и стабильность в целях.
Водолей — Яблоня: доброта, открытость и легкость в общении.
Рыбы — Слива: душевная гармония, нежность и покой в сердце.
29 сентября - 5 октября 2025 станет временем стабильности, восстановления и внутренней гармонии. Деревья-покровители помогут сохранить баланс между разумом и сердцем, напоминая, что даже в покое есть сила, а в простоте — глубина.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
