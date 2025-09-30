ТСН в социальных сетях

261
2 мин

Кельтский гороскоп деревьев на 29 сентября — 5 октября 2025: Львам — стабильность, Рыбам — гармония

Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 года открывает период более глубоких изменений и внутреннего обновления. Это время, когда энергия осени помогает сосредоточиться на главном, избавиться от лишнего и найти равновесие между действием и спокойствием.

Елена Кузьмич
Кельтский гороскоп деревьев

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья-покровители кельтского гороскопа подскажут, как лучше реализовать свои силы.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Деревья-покровители

  • Овен — Дуб: сила, стойкость и решительность помогут преодолеть вызовы.

  • Телец — Маслина: гармония в отношениях и миролюбие в повседневных делах.

  • Близнецы — Осина: гибкость и способность быстро адаптироваться к изменениям.

  • Рак — Липа: душевное тепло и поддержка в важных решениях.

  • Лев — Бук: стабильность, мудрость и уверенность в собственных силах.

  • Дева — Рябина: внимательность, забота и искренность во взаимоотношениях.

  • Весы — Клен: новые идеи и вдохновение, ведущие к внутреннему равновесию.

  • Скорпион — Вяз: структурность и собранность по важным делам.

  • Стрелец — Смерека: выносливость и верность своим принципам.

  • Козерог — Бук: логика, последовательность и стабильность в целях.

  • Водолей — Яблоня: доброта, открытость и легкость в общении.

  • Рыбы — Слива: душевная гармония, нежность и покой в сердце.

29 сентября - 5 октября 2025 станет временем стабильности, восстановления и внутренней гармонии. Деревья-покровители помогут сохранить баланс между разумом и сердцем, напоминая, что даже в покое есть сила, а в простоте — глубина.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется удача в сентябре 2025 года.

