Кельтский гороскоп деревьев на 3-9 ноября 2025 года: Ракам — нежность, Весам — новое равновесие

Кельтский гороскоп деревьев / © ТСН

Деревья этого периода поддерживают спокойствие, душевное тепло и внутреннюю собранность, напоминая, что после тьмы всегда рождается новый рост.

Прогноз для всех знаков

Овны — Граб. Ваше время для концентрации: изо дня в день вы снова входите в ритм. Граб помогает найти фокус и не распыляться по пустякам.

Тельцы — Ива. После внутренних колебаний приходит покой. Ива мягко восстанавливает эмоциональный баланс и гармонизирует чувства.

Близнецы — Смерека. Неделя стабильности и уверенности. Сумерки помогают сохранить порядок в мыслях и силах.

Раки — Липа. Душевное тепло, нежность и забота о близких. Это время, когда ваша доброта становится источником покоя.

Львы — Маслина. Гармония, мудрость и внутренний мир. Маслина напоминает, что сила часто проявляется в покое.

Девы — Клен. У вас появляются новые идеи и вдохновение. Клен поддерживает творческое мышление и мягкую адаптацию к переменам.

Весы — Рябина. Неделя равновесия в отношениях и работе. Рябина помогает обрести гармонию между умом и сердцем.

Скорпионы — Дуб. Вы входите в фазу глубокой внутренней силы. Дуб придает стойкости и выдержки для любых трансформаций.

Стрельцы — Осина. Время очищения и легкости. Осина учит отпускать то, что мешает движению вперед.

Козероги — Кипарис. Внутренняя дисциплина и ясность намерений. Кипарис напоминает: стабильность – это тоже форма мудрости.

Водолеи — Бук. Разумная упорядоченность и сосредоточенность. Бук помогает систематизировать планы и двигаться к цели.

Рыбы — Слива. Мягкое эмоциональное обновление. Слива поддерживает сердце и помогает почувствовать благодарность за прожитое.

3–9 ноября 2025 года – это неделя внутреннего баланса, когда важно не действовать быстро, а действовать сознательно. Деревья этого периода помогают восстановить стабильность, гармонию и доверие к собственному пути.