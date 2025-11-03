- Дата публикации
-
Астрология
- Астрология
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 2 мин
Кельтский гороскоп деревьев на 3-9 ноября 2025 года: Ракам — нежность, Весам — новое равновесие
Эта неделя — переход между тишиной Самайна и энергией восстановления. Мы постепенно возвращаемся к движению, но еще не в полное действие – скорее в осознание.
Деревья этого периода поддерживают спокойствие, душевное тепло и внутреннюю собранность, напоминая, что после тьмы всегда рождается новый рост.
Прогноз для всех знаков
Овны — Граб. Ваше время для концентрации: изо дня в день вы снова входите в ритм. Граб помогает найти фокус и не распыляться по пустякам.
Тельцы — Ива. После внутренних колебаний приходит покой. Ива мягко восстанавливает эмоциональный баланс и гармонизирует чувства.
Близнецы — Смерека. Неделя стабильности и уверенности. Сумерки помогают сохранить порядок в мыслях и силах.
Раки — Липа. Душевное тепло, нежность и забота о близких. Это время, когда ваша доброта становится источником покоя.
Львы — Маслина. Гармония, мудрость и внутренний мир. Маслина напоминает, что сила часто проявляется в покое.
Девы — Клен. У вас появляются новые идеи и вдохновение. Клен поддерживает творческое мышление и мягкую адаптацию к переменам.
Весы — Рябина. Неделя равновесия в отношениях и работе. Рябина помогает обрести гармонию между умом и сердцем.
Скорпионы — Дуб. Вы входите в фазу глубокой внутренней силы. Дуб придает стойкости и выдержки для любых трансформаций.
Стрельцы — Осина. Время очищения и легкости. Осина учит отпускать то, что мешает движению вперед.
Козероги — Кипарис. Внутренняя дисциплина и ясность намерений. Кипарис напоминает: стабильность – это тоже форма мудрости.
Водолеи — Бук. Разумная упорядоченность и сосредоточенность. Бук помогает систематизировать планы и двигаться к цели.
Рыбы — Слива. Мягкое эмоциональное обновление. Слива поддерживает сердце и помогает почувствовать благодарность за прожитое.
3–9 ноября 2025 года – это неделя внутреннего баланса, когда важно не действовать быстро, а действовать сознательно. Деревья этого периода помогают восстановить стабильность, гармонию и доверие к собственному пути.